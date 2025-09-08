Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, ilk kez alternatif ürün olarak ekimi yapılan kabak hasadına başlandı. İlçeye bağlı Altınüzüm ve Boğaziçi Mahallesi olmak üzere 700 dekar araziye ilk kez alternatif ürün olarak ekimi gerçekleştirilen kabağın hasadına başlandı. Buğday hasadının yapıldığı araziye ekimi yapılan kabak, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları olmak üzere 4 ay hasadı yapılabiliyor. İç piyasanın yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılan kabak, tarlada 25 lirada alıcı buluyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, tarımsal üretime ara vermediklerini belirterek, "İlk kez ilçemizde alternatif ürün olarak ekimi yapılan kabakta hasadımız başladı" dedi.

Boğaziçi Mahallesinde 25 yıldır çiftçilik yapan ve bu yıl ilk kez kabak ekimi yapan Necmettin Yahşi, "Bu yıl kabak ekimi yaptık, bir kökte yaklaşık 3 veya 4 ay boyunca her gün verim almaktayız. Sebze ekimine başlamadan önce arazilerimiz buğday sonrası boş kalıyordu. Sebzeciliğe başladıktan sonra, buğday sonrası sebze ekimi yapmaya başladık, Aynı zamanda kabak hasadı sonrasında buğday ektiğimiz buğdayımız daha verimli oluyor. Bu yıl 200 dönüm ekim gerçekleştirdik, Hasadına başladığımız kabakta bir dönümde her gün 50 ile 70 kilo kabak topluyoruz. Tarlada kilogramı 25 TL'ye giden kabakları iç piyasanın yanında ağırlıklı olarak Almanya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

