Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 33. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.

Galatasaray'da Hedef Puan Farkını Korumak

30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 77 puanla lider durumda. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, üst üste 3., toplamda ise 25. şampiyonluğunu hedefliyor.

Barış Alper Yılmaz, geçen hafta gördüğü sarı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert’in sakatlıklarını atlatıp kadroya dahil olması, teknik heyete alternatif seçenekler sunuyor.

Galatasaray, ligde son 2 maçta kalesine isabetli şut gelmeden galip gelirken, bu sezon toplamda 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 73 gollük hücum performansının 30’unu duran toplardan üretmiş durumda.

Osimhen Rekorun Eşiğinde

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig'de 21 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 30 gol atan yıldız oyuncu, 1 gol daha atarsa kariyerinin en golcü sezonunu tekrarlayacak.

Eyüpspor’dan Avrupa Hedefi

İlk kez Süper Lig’de yer alan Eyüpspor, bu sezonun flaş ekiplerinden biri oldu. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılılar, çıktıkları 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 hedefiyle Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor.

Ancak Eyüpspor’da Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Sinan Gümüş ve Taşkın İlter sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Lisansı bulunmayan İsmail Can Fidan da kadroda yer almayacak.

İstanbul Derbilerinde Kazanamadı

Eyüpspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı çıktığı 7 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Başakşehir’e karşı 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan eflatun-sarılılar, bu kötü seriyi Galatasaray karşısında bozmak istiyor.

Arda Turan’a Duygusal Maç

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk kariyerinde Galatasaray altyapısından yetişmiş, İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydikten sonra yeniden sarı-kırmızılılara dönerek kariyerini noktalamıştı. Turan için, efsanesi olduğu takıma karşı mücadele etmek duygusal anlamda da önemli olacak.

Ahmed Kutucu Eski Takımına Karşı

Ara transferde Eyüpspor’dan Galatasaray’a katılan genç golcü Ahmed Kutucu, sezonun ilk yarısında Eyüpspor formasıyla 8 gol atarak dikkatleri çekmişti. Yarınki maçta eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.

İlk Maç Beraberlikle Bitmişti

İki takım, Süper Lig'de bugüne kadar sadece bir kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'taki mücadele 2-2 sona ermişti. Bu sonuçla Eyüpspor, Galatasaray’ın bu sezon mağlup edemediği tek takım olma unvanını sürdürüyor.

Tüm gözler şimdi, liderlik yarışını doğrudan etkileyebilecek bu kritik mücadelede olacak.