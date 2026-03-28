Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebinin reddedildiğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi’nin vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde “mazbut vakıf” statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca tapu, kadastro ve arşiv belgelerinin kulenin “Kule-i Zemin Vakfı”na ait olduğunu açık şekilde ortaya koyduğu ifade edildi. Mahkeme kararıyla birlikte tarihi yapıya ilişkin hukuki sürecin kesinlik kazandığı vurgulandı.

İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi’nin yönetimi ve mülkiyeti konusundaki tartışmalar, alınan bu kararla birlikte yeni bir boyuta taşındı.