Yerel basında yer alan bilgilere göre Lecornu’nun istifası, kabine içinde yaşanan görüş ayrılıkları ve kamuoyundan gelen sert tepkiler üzerine geldi.

Lecornu’nun hükümeti yarın yapılacak ve politik programını açıklayacağı oturum öncesinde ciddi iç çekişmeler ve muhalefet baskısıyla sarsıldı. BFMTV’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Başbakan Lecornu politikasını açıklayamadan istifa kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Macron’un istifayı kabul ettiği, ancak yeni başbakan arayışına henüz başlamadığı belirtiliyor. Elysee Sarayı’ndan konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.