Tapusu Olanlar Dikkat! Miras kalan ev ve arsada bu ayrıntı sorun çıkarabilir

İntikal İçin Hangi Belgeler Gerekir ve Başvuru Nereye Yapılır?

Miras kalan gayrimenkulün tapu devri için öncelikle noter veya sulh hukuk mahkemesinden alınan resmi verasetname (mirasçılık belgesi) gereklidir. İlgili belgeler ve belediyeden alınacak rayiç bedel belgesiyle birlikte taşınmazın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır. Başvuru sırasında tüm mirasçıların ortak hareket etmesi veya yetkili bir avukata vekalet verilmesi işlemleri hızlandırır.