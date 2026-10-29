Mobil Bankacılık Kullananlar Dikkat! Telefonunuzdaki Bu İzinleri Kontrol Edin

Akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen mobil bankacılık işlemlerinde güvenlik riskleri her geçen gün artıyor. Cihazınıza indirdiğiniz uygulamalara verdiğiniz kritik izinler, siber dolandırıcıların hesaplarınıza erişmesine zemin hazırlayabilir. Hangi tehlikeli izinleri hemen kapatmalısınız? Telefonunuzu korumak ve birikimlerinizi güvence altına almak için bilmeniz gerekenler burada.
Telefonunuzdaki Hangi Uygulama İzinleri Gizli Birer Tehdittir?
Günümüzde birçok masum görünümdeki mobil uygulama, arka planda cihazınızın en hassas donanım ve yazılım özelliklerine erişim talep etmektedir. Özellikle kamera, mikrofon, rehber ve konum gibi kritik yetkiler gereksiz yere verildiğinde kişisel verileriniz büyük bir risk altına girmektedir. Dolandırıcılar, bu açıklar sayesinde telefonunuzdaki finansal bilgileri ve gelen doğrulama kodlarını kolaylıkla ele geçirebilmektedir.
Erişilebilirlik İzinleri Banka Hesaplarınızı Nasıl Soyuyor?
Akıllı telefonlardaki "Erişilebilirlik" (Accessibility) özellikleri, kötü amaçlı yazılımlar tarafından en sık suistimal edilen güvenlik açıklarının başında gelmektedir. Zararlı bir uygulamaya verdiğiniz bu yetki, korsanların ekranınızı uzaktan izlemesine ve bankacılık şifrelerinizi tuş tuş kaydetmesine olanak tanır. Bilmediğiniz veya güven vermeyen uygulamaların bu yüksek düzeyli yetkilere sahip olup olmadığını derhal kontrol etmelisiniz.
Ekran Görüntüsü ve Kayıt Yetkileri Ne Tür Tehlikeler Barındırır?
Bazı casus yazılımlar ve sahte uygulamalar, mobil bankacılık şifrelerinizi girdiğiniz anlarda ekran görüntüsü alarak bilgilerinizi dışarıya aktarabilmektedir. Uygulama ayarlarında yer alan ekran kaydı veya ekran okuma izinlerinin kontrol edilmemesi, finansal güvenliğiniz için büyük bir zaafiyet yaratır. Bu tür yetkilerin yalnızca güvenilir ve resmi bankacılık uygulamalarında aktif olduğundan kesinlikle emin olmalısınız.
Tehlikeli İzinleri Kapatmak İçin Hangi Adımları Izlemelisiniz?
Cihazınızın ayarlar menüsünde yer alan "Uygulamalar ve İzinler" sekmesine girerek hangi uygulamanın neleri kontrol ettiğini saniyeler içinde inceleyebilirsiniz. Şüpheli bulduğunuz, amacının dışında yetki talep eden veya güvenmediğiniz tüm üçüncü taraf uygulamaların erişim haklarını derhal iptal etmelisiniz. Düzenli olarak bu izinleri denetlemek, olası siber saldırıların ve hesap boşaltma vakalarının önüne geçmek için en etkili savunma yöntemidir.
Mobil Bankacılık Güvenliğini Artırmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?
Mobil cihazınızda internet bankacılığı kullanırken resmi uygulama mağazaları dışındaki kaynaklardan asla APK veya dosya indirmemelisiniz. Telefonunuzun işletim sistemini ve güvenlik duvarlarını sürekli güncel tutarak zararlı yazılımlara karşı ek bir koruma kalkanı oluşturabilirsiniz. Ayrıca iki aşamalı doğrulama yöntemlerini aktif tutmak, hesabınıza izinsiz erişim girişimlerini büyük ölçüde engellemenizi sağlar.