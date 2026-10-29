Mobil Bankacılık Kullananlar Dikkat! Telefonunuzdaki Bu İzinleri Kontrol Edin

Tehlikeli İzinleri Kapatmak İçin Hangi Adımları Izlemelisiniz?

Cihazınızın ayarlar menüsünde yer alan "Uygulamalar ve İzinler" sekmesine girerek hangi uygulamanın neleri kontrol ettiğini saniyeler içinde inceleyebilirsiniz. Şüpheli bulduğunuz, amacının dışında yetki talep eden veya güvenmediğiniz tüm üçüncü taraf uygulamaların erişim haklarını derhal iptal etmelisiniz. Düzenli olarak bu izinleri denetlemek, olası siber saldırıların ve hesap boşaltma vakalarının önüne geçmek için en etkili savunma yöntemidir.