Naci Görür'ün Uyarısında Kritik Ayrıntı! Yalova'daki Sismik Boşluk Ne Anlama Geliyor?



SİSMİK BOŞLUK NEDİR, DEPREM RİSKİ AÇISINDAN NE ANLAMA GELİR?



Sismik boşluk, bir fay sistemi üzerinde geçmişte büyük depremler meydana gelmiş çevre kesimlere kıyasla uzun süre büyük bir deprem üretmemiş olan bölüm için kullanılan bilimsel bir kavramdır. Bu tür alanlar, gelecekte deprem oluşturma potansiyelleri bakımından araştırılabilir.



Ancak her sismik boşluğun aynı özelliklere sahip olmadığı unutulmamalı. Bir fayın geçmişte ne sıklıkta kırıldığı, ne kadar gerilim biriktirdiği ve hangi koşullarda deprem üretebileceği birbirinden farklı olabilir.



Bir bölgede uzun süre büyük deprem yaşanmaması, fayın kesinlikle büyük bir deprem hazırlığında olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde çevrede meydana gelen küçük depremler de o bölgedeki bütün enerjinin boşaldığını göstermez.



Bu nedenle sismik boşluk değerlendirmeleri, tek başına bir deprem tarihi tahmini olarak değil, bölgesel deprem tehlikesini anlamaya yardımcı olan bilimsel çalışmaların bir parçası olarak ele alınmalı.