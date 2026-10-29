Bankada Parası Olanlar Dikkat! Hesabınızdan Kesilen Ücretleri Geri Alabilir Misiniz?

Bankada hesabı veya birikimi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik detaylar belli oldu. Bankaların geçmişten bu yana mevduat ve kredi hesaplarından tahsil ettiği dosya masrafı, kart aidatı veya işletim ücretlerini geri almak mümkün mü? Haklarınızı korumak ve paranızı iade almak için izlemeniz gereken resmi adımları hemen öğrenin.
Bankalar Hesabınızdan Hangi Kalemler Altında Para Kesiyor?
Bankalar, mudilerin hesap hareketleri ve bankacılık işlemleri sırasında fark ettirmeden çeşitli işlem ücretleri yansıtabilmektedir. Kart aidatları, hesap işletim ücretleri, EFT/havale masrafları ve kredi dosya masrafları bu kesintilerin başında gelmektedir. Birçok vatandaş, hesap özetlerini detaylıca incelemediği için her ay veya her yıl düzenli olarak gerçekleşen bu aktarımları gözden kaçırabilmektedir.
Onayınız Olmadan Kesilen O Ücretler Yasal mı?
Tüketici Kanunu ve BDDK mevzuatlarına göre, tüketicinin açık onayı ve bilgilendirmesi olmaksızın yapılan bazı kesintiler hukuki dayanaktan yoksundur. Yargıtay kararları doğrultusunda, özellikle haksız şart içeren dosya masrafları ve yıllık aidatların bir kısmı iade kapsamına girebilmektedir. Bankanızın tarafınıza imzalattığı sözleşmedeki maddeleri dikkatle incelemek, haksız kesintilerin tespit edilmesinde ilk ve en önemli adımdır.
Kesilen Paranızı İade Almak İçin İlk Nereye Başvurmalısınız?
Hesabınızdan haksız bir kesinti yapıldığını düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden ilgili bankaya yazılı bir itiraz dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Bankanın müşteri hizmetleri veya şubesi üzerinden yapacağınız başvuruda, kesintinin gerekçesini ve iadesini talep ettiğinizi açıkça belirtmelisiniz. Bankadan olumsuz yanıt gelmesi veya 30 gün içinde yanıt verilmemesi durumunda bir sonraki hukuki aşamaya geçme hakkınız doğar.
Tüketici Hakem Heyeti Üzerinden Paranızı Nasıl Geri Alırsınız?
Bankadan olumlu yanıt alamayan tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetleri’ne ücretsiz olarak başvuru yapabilmektedir. E-Devlet kapısındaki TÜBİS sistemi üzerinden banka dekontu ve kesinti belgesini ekleyerek saniyeler içinde şikayet oluşturabilirsiniz. Hakem Heyeti’nin tüketici lehine vereceği kararlar bağlayıcı nitelikte olup, banka haksız aldığı ücreti hesabınıza iade etmekle yükümlü kılınır.
E-Devlet Üzerinden Geçmiş Kesintileri Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?
E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Tüketici Hakem Heyeti Başvuru" veya BDDK hizmet ekranları üzerinden bankacılık işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Banka hesap ekstrelerinizi ve geçmiş dönem hesap dökümlerinizi internet bankacılığı üzerinden indirerek son yıllara ait kesinti listesini çıkarabilirsiniz. Bu belgelerle birlikte yapacağınız sorgulama ve başvurular, geçmişte ödediğiniz paranızı kuruşu kuruşuna geri almanıza imkan sağlar.