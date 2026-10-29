Bankada Parası Olanlar Dikkat! Hesabınızdan Kesilen Ücretleri Geri Alabilir Misiniz?

Bankada hesabı veya birikimi olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik detaylar belli oldu. Bankaların geçmişten bu yana mevduat ve kredi hesaplarından tahsil ettiği dosya masrafı, kart aidatı veya işletim ücretlerini geri almak mümkün mü? Haklarınızı korumak ve paranızı iade almak için izlemeniz gereken resmi adımları hemen öğrenin.

Bankalar Hesabınızdan Hangi Kalemler Altında Para Kesiyor?

Bankalar, mudilerin hesap hareketleri ve bankacılık işlemleri sırasında fark ettirmeden çeşitli işlem ücretleri yansıtabilmektedir. Kart aidatları, hesap işletim ücretleri, EFT/havale masrafları ve kredi dosya masrafları bu kesintilerin başında gelmektedir. Birçok vatandaş, hesap özetlerini detaylıca incelemediği için her ay veya her yıl düzenli olarak gerçekleşen bu aktarımları gözden kaçırabilmektedir.