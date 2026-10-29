Şener Üşümezsoy O Fay Hattına Dikkat Çekti! İstanbul Depremi İçin Ne Dedi?

ŞENER ÜŞÜMEZSOY ADALAR FAYI HAKKINDA NE DİYOR?



Şener Üşümezsoy'un Marmara Denizi'ndeki fay sistemlerine ilişkin açıklamalarında Adalar Fayı önemli bir yer tutuyor. Üşümezsoy, Adalar çevresindeki jeolojik yapının büyük deprem oluşturabilecek aktif ve bütünlüklü bir fay hattı olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyor.



Yer bilimci, Adalar çevresindeki bazı yapıların geçmiş jeolojik dönemlerde oluştuğunu ve bunların günümüzdeki tektonik hareketlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca bölgede görülen bazı sarsıntıların doğrudan Adalar Fayı'na bağlanmasının doğru olmayabileceğini ifade ediyor.



Üşümezsoy'un bu yaklaşımı, Marmara'daki deprem tehlikesine ilişkin diğer bilim insanlarının değerlendirmelerinden farklılaşıyor. Dolayısıyla Adalar Fayı hakkındaki açıklamalarını bütün bilim dünyasının üzerinde uzlaştığı kesin bir sonuç olarak değerlendirmek doğru değil.



Bir fayın geçmişte nasıl oluştuğu, günümüzde hareket edip etmediği ve gelecekte ne ölçüde deprem üretebileceği farklı bilimsel sorular. Bu soruların yanıtlanabilmesi için jeolojik incelemeler, deniz tabanı araştırmaları ve sismolojik gözlemler gibi çeşitli verilerin birlikte ele alınması gerekiyor.