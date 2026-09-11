Otoyollarda Basan Yandı! O Hız Sınırının Geçerli Olduğu Yollar Hangileri?

Her araç için aynı hız geçerli değil



Hız sınırlarında en çok karıştırılan konulardan biri tüm araçların aynı limite tabi olduğu düşüncesi. Minibüs ve otobüslerde yerleşim dışındaki sınırlar otomobillerden farklı uygulanırken, kamyonet, kamyon, çekici ve motosikletlerde de farklı limitler bulunuyor. Bu nedenle yalnızca otomobiller için geçerli hız değerlerinin bütün araçlara uygulanması mümkün değil.