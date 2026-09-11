Otoyollarda Basan Yandı! O Hız Sınırının Geçerli Olduğu Yollar Hangileri?

Otoyollarda yeni dönem başladı
Otomobiller için bazı otoyollarda hız sınırları daha önce artırılmıştı. KGM’nin güncel tablosuna göre genel olarak KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için 130 km/s, belirli YİD otoyollarında ise 140 km/s azami hız uygulanıyor. Yol üzerindeki trafik işaretleri ise her zaman dikkate alınması gereken sınırı belirliyor.
Şehir içinde sınır 50 km
Otomobiller açısından yerleşim yerlerinde genel hız sınırı 50 km/s olarak uygulanıyor. Şehirlerarası çift yönlü karayollarında bu sınır 90 km/s'ye, bölünmüş yollarda ise 110 km/s'ye çıkıyor. Ancak yolun özelliğine göre daha düşük bir sınır belirlenmişse sürücülerin trafik levhalarında gösterilen hıza uyması gerekiyor.
Her araç için aynı hız geçerli değil
Hız sınırlarında en çok karıştırılan konulardan biri tüm araçların aynı limite tabi olduğu düşüncesi. Minibüs ve otobüslerde yerleşim dışındaki sınırlar otomobillerden farklı uygulanırken, kamyonet, kamyon, çekici ve motosikletlerde de farklı limitler bulunuyor. Bu nedenle yalnızca otomobiller için geçerli hız değerlerinin bütün araçlara uygulanması mümkün değil.
Bazı otoyollarda 140 km sınırı
Özellikle bazı yeni nesil otoyollarda otomobiller için 140 km/s sınırı uygulanıyor. Kuzey Marmara, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı ve Ankara-Niğde gibi belirli otoyollarda bu limit geçerli. Çeşme-İzmir-Aydın otoyolunda ise otomobiller için 130 km/s sınırı bulunuyor.
Levhalar her zaman belirleyici
Sürücülerin genel hız limitlerinin yanı sıra yol boyunca karşılaşılan trafik levhalarına de mutlaka uyması gerekiyor. Yol çalışması, viraj, okul, hastane, yerleşim yoğunluğu veya trafik güvenliği nedeniyle belirli kesimlerde daha düşük hız sınırları devreye alınabiliyor. Bu nedenle aracın yasal olarak çıkabileceği en yüksek hız ile o anda bulunulan yol için geçerli hız sınırı aynı olmayabilir.
Levhalar her zaman belirleyici
Sürücülerin genel hız limitlerinin yanı sıra yol boyunca karşılaşılan trafik levhalarına de mutlaka uyması gerekiyor. Yol çalışması, viraj, okul, hastane, yerleşim yoğunluğu veya trafik güvenliği nedeniyle belirli kesimlerde daha düşük hız sınırları devreye alınabiliyor. Bu nedenle aracın yasal olarak çıkabileceği en yüksek hız ile o anda bulunulan yol için geçerli hız sınırı aynı olmayabilir.