2027 asgari ücret için rakam ortaya çıktı! Milyonlar bu haberi bekliyordu

Daha yüksek zam ihtimali var mı?



Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de asgari ücretin 33 bin liranın üzerine çıkıp çıkmayacağı. Ekonomik göstergelerdeki değişim ve belirlenecek zam oranına bağlı olarak daha yüksek bir rakamın ortaya çıkması mümkün. Bu nedenle yalnızca tek bir senaryoya bakarak kesin maaş hesabı yapmak doğru olmayacak.