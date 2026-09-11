1 Ocak'tan Önce İstifa Eden Yandı! Kıdem Tazminatı Hesabı Sıfırdan Değişti!

Tazminat hesabı nasıl yapılıyor?



Kıdem tazminatı genel olarak çalışanın son brüt maaşi üzerinden hesaplanıyor ve her tam çalışma yılı için 30 günlük ücret esas alınıyor. Ancak hesaplamada kıdem tazminatı tavanı da dikkate alınıyor. Bu nedenle çalışanın maaşı tavanın üzerinde olsa bile tazminat hesabında belirlenen üst sınırın aşılması mümkün olmuyor.