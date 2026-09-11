1 Ocak'tan Önce İstifa Eden Yandı! Kıdem Tazminatı Hesabı Sıfırdan Değişti!

Çalışanların işten ayrılırken en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanı, özellikle yüksek maaşla çalışanların alacağı tutar açısından büyük önem taşıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 1 Ocak tarihi de çalışanlar açısından kritik bir eşik haline geliyor. Tazminat hesabında kullanılacak yeni rakam, bazı çalışanların alacağı toplam parayı doğrudan etkileyebilir.
Kıdem tazminatında kritik tarih
Kıdem tazminatı hesaplamasında çalışanın her bir yıllık çalışma süresi için esas alınan ücret önemli bir rol oynuyor. Ancak yüksek maaş alan çalışanlarda belirli bir tavan uygulanıyor. Bu nedenle yıl değişim dönemleri, işten ayrılmayı planlayan çalışanlar açısından ayrıca önem kazanıyor. 1 Ocak itibarıyla yeni kıdem tazminatı tavanının belirlenmesi bekleniyor.
1 Ocak öncesi ayrılanlar dikkat
İşten ayrılma tarihi kıdem tazminatı hesabında önemli bir fark yaratabiliyor. Özellikle yeni yılda tavan tutarının yükselmesi halinde, 1 Ocak sonrasında işten çıkarılan veya ayrılan çalışanların hesaplamasında daha yüksek bir üst sınır kullanılabilecek. Bu durum, yüksek brüt maaş alan çalışanlar açısından daha belirgin bir fark oluşturabilir.
Tazminat hesabı nasıl yapılıyor?
Kıdem tazminatı genel olarak çalışanın son brüt maaşi üzerinden hesaplanıyor ve her tam çalışma yılı için 30 günlük ücret esas alınıyor. Ancak hesaplamada kıdem tazminatı tavanı da dikkate alınıyor. Bu nedenle çalışanın maaşı tavanın üzerinde olsa bile tazminat hesabında belirlenen üst sınırın aşılması mümkün olmuyor.
Yüksek maaşlı çalışanlar için önemli
Kıdem tazminatı tavanı özellikle brüt maaşı yüksek çalışanlar açısından büyük önem taşıyor. Maaşı belirlenen tavanın altında olan çalışanlarda ise tavan değişikliğinin doğrudan bir etkisi olmayabiliyor. Bu nedenle herkes için aynı miktarda fark ortaya çıkması beklenmiyor. Çalışanın brüt kazancı ve toplam hizmet süresi hesaplamada belirleyici oluyor.
Yeni tavan ne zaman belli olacak?
Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısı ve ilgili ekonomik göstergelerdeki değişim doğrultusunda yeniden belirleniyor. Yılın son döneminde açıklanacak verilerle birlikte 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni tutarın netleşmesi bekleniyor. Çalışanların özellikle işten ayrılma planları varsa güncel tavanı takip etmesi önem taşıyor.