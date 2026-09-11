Gram altın için kritik dönem! Yıl sonuna doğru gözler oraya çevrildi

Yıl sonu için yükseliş beklentisi
Piyasa değerlendirmelerinde gram altının mevcut seviyelerden daha yukarı hareket edebileceği öngörülüyor. Bu beklentide küresel ons altın fiyatı ve yurt içindeki dolar kurunun seyri önemli rol oynuyor.
Fiyatın yönünü belirleyen göstergeler
Gram altının iç piyasa fiyatı ons altın ve dolar kurunun birlikte hareketinden etkileniyor. Her iki göstergenin aynı yönde yükselmesi, gram altın fiyatının da bundan destek almasına yol açabilir.
Merkez bankaları yakından izlenecek
Faiz politikaları ve merkez bankalarının alacağı kararlar değerli metal fiyatları açısından önem taşıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi de fiyat hareketlerinde etkili olabilir.
Tek tahminle hareket edilmemeli
Yıl sonu beklentileri yatırımcılara piyasa görünümü hakkında fikir verse de koşulların değişebileceği unutulmamalı. Yeni veriler ve açıklamalar yakından takip edilmeli.