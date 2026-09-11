MHK İçin Tehlike Çanları Çalıyor! TFF Toplantısından Çıkacak Karar Merak Konusu!

TFF'nin kararı merak konusu oldu



Federasyonun resmi kanallarında şu an için MHK başkanlığına ilişkin yeni bir karar duyurulmuş değil. Bu nedenle toplantı sonrası ortaya çıkacak tablo büyük önem taşıyor. Türk futbolunda hakem tartışmalarının daha fazla büyümemesi için TFF'nin nasıl bir yol haritası belirleyeceği, önümüzdeki günlerin en çok konuşulan konularından biri olmaya aday.