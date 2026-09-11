MHK Başkanı için tepkiler büyüyor! Eski hakemlerden olay yaratacak açıklamalar

Kulüplerin tepkisi de artıyor



Hakem kararlarından memnun olmayan kulüplerin açıklamaları da tartışmanın boyutunu genişletiyor. Özellikle puan kayıplarının ardından yapılan sert açıklamalarda hakem performansları öne çıkarılırken, MHK’nın bu eleştirilere nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Futbol dünyasında oluşan güven sorununun çözülmesi için daha şeffaf bir hakemlik sistemine ihtiyaç olduğu yönündeki görüşler giderek daha fazla dile getiriliyor.