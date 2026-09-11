Fatih Terim’den Galatasaray için olay sözler!

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüple olan ilişkisi ve görev yaptığı dönemlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, uzun süre aynı kulübün başında kalan teknik direktörleri örnek gösterirken, kendisinin Galatasaray’da kesintisiz şekilde uzun yıllar görev yapamamasının yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını söyledi. Özellikle “20 sene kalsam çok şey olurdu” sözleri dikkat çekti.
“20 sene kalsam çok şey olurdu”
Fatih Terim, uzun yıllar aynı kulübün başında kalmasıyla bilinen Arsene Wenger’i örnek gösterdi. Terim, Galatasaray’da Wenger gibi 20 yıl görev yapabilseydi ortaya çok farklı bir tablo çıkabileceğini ifade etti. Ancak deneyimli teknik adam, görev sürelerinin kesintiye uğramasında yalnızca kendi kararlarının etkili olmadığını belirterek geçmişte yaşananlara dikkat çekti.
Terim’den dikkat çeken “kişiler” mesajı
Galatasaray’daki görev dönemlerinin neden kesintiye uğradığı sorusuna da değinen Terim, konunun sadece kendisiyle veya camiayla ilgili olmadığını söyledi. Kararların kulüp içerisindeki kişiler tarafından verildiğine işaret eden deneyimli teknik adam, bazı dönemlerde alınan kararların kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini vurguladı. Bu ifadeler, Terim’in geçmişte yaşadığı ayrılıkların perde arkasına ilişkin yeni bir tartışma başlattı.
“Benim sadakatim kulübüme”
Fatih Terim’in açıklamalarındaki en dikkat çekici ifadelerden biri sadakat vurgusu oldu. Terim, Galatasaray’a bağlılığının belirli kişilere veya yöneticilere bağlı olmadığını özellikle belirtti. Görevde bulunmasa dahi sarı-kırmızılı camiayla arasındaki bağın devam edeceğini söyleyen Terim, kulüple kurduğu ilişkinin teknik direktörlük görevinden çok daha öte bir anlam taşıdığını dile getirdi.
“İnsan vazgeçmedikleriyle hatırlanır”
Terim, futbol dünyasında teknik direktör ve futbolcuların sık sık kulüp değiştirdiği günümüzde sadakat kavramının öneminin azaldığını savundu. Ona göre gerçek bağlılık, her şey yolunda giderken değil, zor dönemlerde ortaya çıkıyor. Terim, insanların yalnızca kazandıklarıyla değil, vazgeçmedikleri değerlerle de hatırlanacağını söyleyerek Galatasaray ile olan ilişkisinin kendisi açısından ne ifade ettiğini anlattı.
Galatasaray ile bağı yarım asrı aştı
Fatih Terim’in Galatasaray ile olan ilişkisi yalnızca teknik direktörlük dönemleriyle sınırlı değil. Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcu olarak da forma giyen Terim, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca Galatasaray tarihinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Teknik direktör olarak elde ettiği şampiyonluklar ve Avrupa başarısı da bu bağı daha da güçlendirdi.
Terim’in sözleri yeniden gündem oldu
Fatih Terim’in geçmişteki görev dönemlerine ve Galatasaray ile olan bağına ilişkin açıklamaları, sarı-kırmızılı camiada dikkat çekti. Özellikle uzun süre görev yapamamasını “kişiler” üzerinden değerlendirmesi, geçmişte yaşanan ayrılıkların yeniden tartışılmasına neden oldu. Terim’in “20 sene kalsam çok şey olurdu” sözleri ise açıklamanın en çok konuşulan bölümü oldu.