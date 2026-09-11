Fatih Terim’den Galatasaray için olay sözler!

Galatasaray ile bağı yarım asrı aştı



Fatih Terim’in Galatasaray ile olan ilişkisi yalnızca teknik direktörlük dönemleriyle sınırlı değil. Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcu olarak da forma giyen Terim, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca Galatasaray tarihinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Teknik direktör olarak elde ettiği şampiyonluklar ve Avrupa başarısı da bu bağı daha da güçlendirdi.