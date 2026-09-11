Futbol Kamuoyu Bu Sözleri Konuşuyor! Sergen Yalçın Şampiyonluk Yarışının Asıl Adresini Gösterdi!

Sergen Yalçın’ın sözleri gündem oldu



Deneyimli teknik adamın derbi sonrasında yaptığı bu değerlendirme sosyal medyada da futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle “İkisinin de rakibi Galatasaray” sözleri, şampiyonluk yarışının favorileri konusunda yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Sezonun henüz başında yapılmış bu değerlendirme, ilerleyen haftalarda takımların performansına göre yeniden şekillenebilecek bir yarışın ilk işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.