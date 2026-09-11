Futbol Kamuoyu Bu Sözleri Konuşuyor! Sergen Yalçın Şampiyonluk Yarışının Asıl Adresini Gösterdi!

Süper Lig’de Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbi sonrası gözler Sergen Yalçın’ın değerlendirmelerine çevrildi. Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü, karşılaşmanın ardından yaptığı yorumlarla gündeme damga vurdu. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki konumuna değinen Yalçın, iki takım arasındaki rekabet konusunda oldukça çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
“Birbirleriyle rakip değiller”
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin şampiyonluk mücadelesinde birbirlerini doğrudan rakip olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adamın bu değerlendirmesi, özellikle derbi sonrasında futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Yalçın, iki takımın da sezonun geri kalanında şampiyonluk hedefi açısından farklı bir rakibe odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Yalçın’dan Galatasaray vurgusu
Sergen Yalçın’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Galatasaray çıkışı oldu. Yalçın, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin şampiyonluk yarışındaki asıl tabloyu değiştirmediğini savunarak “İkisinin de rakibi Galatasaray” ifadelerini kullandı. Bu sözler, derbinin ardından şampiyonluk yarışının nasıl şekilleneceğine ilişkin yeni bir tartışma başlattı.
Derbinin kazananı Beşiktaş oldu
Sezonun 4. haftasında oynanan büyük derbide Fenerbahçe öne geçmesine rağmen karşılaşmayı Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler adına Milan Skriniar fileleri havalandırırken, Beşiktaş'ın golleri Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'ten geldi. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla hem önemli bir deplasman galibiyeti elde etti hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren bir sonuç aldı.
Şampiyonluk yarışı yeniden gündemde
Derbi sonucunun ardından Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesiyle ilgili değerlendirmeler de hız kazandı. Büyük takımların sezon içerisindeki performansları, özellikle birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaların ardından puan tablosundaki dengeleri değiştirebiliyor. Sergen Yalçın’ın açıklaması ise Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından sezonun geri kalanında Galatasaray ile yaşanacak rekabeti ön plana çıkardı.
Sergen Yalçın’ın sözleri gündem oldu
Deneyimli teknik adamın derbi sonrasında yaptığı bu değerlendirme sosyal medyada da futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle “İkisinin de rakibi Galatasaray” sözleri, şampiyonluk yarışının favorileri konusunda yeni tartışmaların başlamasına neden oldu. Sezonun henüz başında yapılmış bu değerlendirme, ilerleyen haftalarda takımların performansına göre yeniden şekillenebilecek bir yarışın ilk işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.