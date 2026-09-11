EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BOMBA RAKAM! Hesaplar Baştan Yapıldı!

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2027 yılının ilk maaş artışına çevrilirken, açıklanan yeni enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekti. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların alabileceği zam oranları için önemli bir tablo ortaya çıktı. Hesaplamalarda bazı meslek gruplarının yeni maaşları da belli oldu.
Ocak zammında yeni hesap
2027 yılı başında yapılması beklenen maaş artışları, Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yeniden hesaplandı. Mevcut projeksiyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 9,04 civarında artış oluşması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkının etkisiyle yüzde 7 seviyesinde bir artış öngörülüyor.
En düşük emekli maaşı değişecek
Halen 23 bin 553 lira seviyesinde uygulanan en düşük emekli aylığı da yapılan hesaplamaların en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Yüzde 9,04'lük artışın taban aylığa yansıtılması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 671 liraya çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için yıl sonu enflasyonunun görülmesi gerekiyor.
Memur maaşlarında dikkat çeken rakamlar
Yüzde 7'lik zam senaryosuna göre memurların yeni maaşları da tek tek hesaplandı. Uzman doktor maaşının yaklaşık 182 bin 681 liraya, profesör maaşının 163 bin 933 liraya, mühendis maaşının ise 116 bin 828 liraya ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar, mevcut tahminlerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek maaşları gösteriyor.
Polis ve öğretmen maaşı ne olacak?
Yeni hesaplamalarda polis ve uzman öğretmen maaşları da dikkat çekiyor. Yüzde 7'lik artış senaryosuna göre polis memurunun maaşının yaklaşık 99 bin 101 liraya, uzman öğretmenin maaşının ise 98 bin 618 liraya yükselmesi bekleniyor. Başkomiser maaşı için hesaplanan rakam ise 108 bin 329 lira olarak öne çıkıyor.
Diğer mesleklerde rakamlar belli oldu
Tahmini maaş tablosunda araştırma görevlisi için 109 bin 974 lira, avukat için 109 bin 284 lira, şube müdürü için 114 bin 608 lira ve hemşire için 90 bin 784 lira seviyeleri hesaplandı. Lise mezunu bir memurun maaşının 75 bin 140 liraya, üniversite mezunu memurun maaşının ise 78 bin 185 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.
Kesin zam için gözler enflasyonda
Ortaya çıkan rakamların kesinleşmiş maaşlar olmadığı ve enflasyon gerçekleşmelerine bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor. Özellikle yılın kalan bölümünde açıklanacak aylık enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarında uygulanacak artışın nihai seviyesini belirleyecek. Ayrıca ek bir refah payı veya seyyanen artış kararı alınması halinde hesaplanan tutarlar yeniden değişebilecek.