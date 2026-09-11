EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BOMBA RAKAM! Hesaplar Baştan Yapıldı!

Diğer mesleklerde rakamlar belli oldu



Tahmini maaş tablosunda araştırma görevlisi için 109 bin 974 lira, avukat için 109 bin 284 lira, şube müdürü için 114 bin 608 lira ve hemşire için 90 bin 784 lira seviyeleri hesaplandı. Lise mezunu bir memurun maaşının 75 bin 140 liraya, üniversite mezunu memurun maaşının ise 78 bin 185 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.