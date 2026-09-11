Emekli Olacaklar Bu Detayı Kaçırmayın! SGK'da 18 Yıllık Düzenleme Rafla Kaldırıldı!

Çalışanları yakından ilgilendiriyor



SGK kapsamında yapılan her değişiklik, çalışanların sigorta kayıtlarından emeklilik hesaplamalarına kadar birçok konuyu etkileyebiliyor. Bu nedenle yeni dönemin yalnızca kurum işlemleriyle sınırlı kalıp kalmayacağı da merak ediliyor. Özellikle uzun süredir çalışma hayatında bulunan vatandaşlar, geçmiş kayıtlarının ve kazanılmış haklarının yeni sistemden nasıl etkileneceğini takip ediyor.

