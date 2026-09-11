Doları Geçti Euro Konuşuluyor! Yıl Sonu Euro/TL Beklentisinde Rekor Tahmin!

Döviz piyasasında dolar kadar Euro’nun da yıl sonundaki seviyesi merak ediliyor. Türk lirasının seyri, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası, Türkiye’deki enflasyon görünümü ve küresel piyasalardaki gelişmeler Euro/TL kurunun yönünü belirleyen temel başlıklar arasında yer alıyor. Yapılan bazı değerlendirmelerde 2026 yıl sonu için Euro kurunda 63 TL’nin üzerinde seviyeler gündeme gelirken, daha yüksek senaryolarda 65 TL sınırı da konuşuluyor.
Euro için 65 TL senaryosu
2026 yıl sonuna yönelik piyasa değerlendirmelerinde Euro/TL açısından 63,5 ila 65 TL aralığı dikkat çekiyor. Bu seviyeler, mevcut ekonomik beklentilerin devam ettiği bir senaryoya dayanıyor. Ancak döviz piyasasında yıl içerisinde yaşanabilecek faiz kararları, enflasyon verileri ve küresel gelişmeler nedeniyle tahminlerin değişebileceği unutulmamalı.
Dolar kuru Euro’yu da etkileyecek
Euro/TL'nin geleceğinde yalnızca Avrupa ekonomisi değil, doların Türk lirası karşısındaki hareketi de önemli rol oynuyor. Euro/dolar paritesindeki değişimle birlikte dolar/TL kurunda yaşanabilecek yükseliş veya düşüşler Euro'nun TL karşısındaki değerini doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle yıl sonu Euro tahminleri değerlendirilirken iki farklı piyasanın birlikte takip edilmesi gerekiyor.
Enflasyon kritik belirleyici olacak
Türkiye'deki enflasyonun yılın kalan bölümünde izleyeceği seyir, Euro/TL açısından en önemli başlıklardan biri olacak. Enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması Türk lirası üzerinde baskı oluşturabilirken, fiyat artışlarının daha hızlı gerilemesi kurdaki yükseliş hızını sınırlayabilir. Bu nedenle açıklanacak her yeni enflasyon verisi, yıl sonu Euro beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden olabilir.
Avrupa Merkez Bankası da izlenecek
Euro'nun küresel değerinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları da önemli bir etkiye sahip. Avrupa'da faiz politikasının yönü, Euro/dolar paritesini ve dolayısıyla Euro/TL kurunu etkileyebiliyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankasının vereceği mesajlar, Euro'nun uluslararası piyasalardaki seyrinde belirleyici olabilir.
Tahminler kesin fiyat değil
Yıl sonu için açıklanan Euro/TL tahminleri yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olsa da bunların bağlayıcı bir hedef fiyat sayılmaması gerektiği unutulmamalı. Kur; enflasyon, faiz kararları, dış ticaret verileri, küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Mevcut senaryolarda 63-65 TL bandı öne çıksa da yıl sonuna kadar yeni gelişmelerle beklentilerin değişmesi mümkün.