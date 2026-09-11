Doları Geçti Euro Konuşuluyor! Yıl Sonu Euro/TL Beklentisinde Rekor Tahmin!

Tahminler kesin fiyat değil



Yıl sonu için açıklanan Euro/TL tahminleri yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olsa da bunların bağlayıcı bir hedef fiyat sayılmaması gerektiği unutulmamalı. Kur; enflasyon, faiz kararları, dış ticaret verileri, küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Mevcut senaryolarda 63-65 TL bandı öne çıksa da yıl sonuna kadar yeni gelişmelerle beklentilerin değişmesi mümkün.