Dolar Alacaklar Acele Edin! 2026 Yıl Sonu Beklentisi 50 TL Sınırına Dayanacak!

Tahminler kesin rakam anlamına gelmiyor



Yıl sonu dolar tahminleri yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olsa da kesinleşmiş bir fiyat olarak değerlendirilmemeli. Döviz piyasasında ekonomik veriler, merkez bankası kararları, küresel faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler kısa sürede beklentileri değiştirebiliyor. Bu nedenle 2026 sonu için ortaya çıkan rakamların bir senaryo ve piyasa beklentisi olarak değerlendirilmesi gerekiyor.