Dolar Alacaklar Acele Edin! 2026 Yıl Sonu Beklentisi 50 TL Sınırına Dayanacak!

Döviz piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcıların gözü bu kez yıl sonu dolar/TL tahminlerine çevrildi. Türkiye ekonomisinde enflasyonun seyri, faiz politikası ve küresel piyasalardaki gelişmeler kurun önümüzdeki aylardaki yönü açısından kritik önem taşıyor. Özellikle 2026'nın sonuna ilişkin yapılan tahminlerde doların hangi seviyeye ulaşabileceği merak edilirken, ortaya çıkan rakam yatırımcıların dikkatini çekti.
Yıl sonu dolar beklentisi yükseldi
Ekonomi çevrelerinde 2026 sene sonu itibarıyla dolar/TL kuruna ilişkin çeşitli senaryolar değerlendiriliyor. Güncel tahminlerde kurun yılın son bölümünde kademeli yükselişini sürdürebileceği öngörülüyor. Bazı uluslararası finans kuruluşlarının değerlendirmelerinde ise dolar/TL'nin yıl sonunda 50 TL seviyesinin üzerinde bulunabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.
50 TL seviyesi gündeme geldi
Dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerden biri 2026 sonunda 50 TL seviyesinin aşılabileceğine işaret ediyor. Bu beklenti, Türkiye'deki enflasyon görünümü ve para politikasının yanı sıra küresel piyasalardaki dolar hareketlerinin de etkisiyle şekilleniyor. Ancak yıl sonuna kadar yaşanabilecek ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin tahminleri değiştirebileceği belirtiliyor.
Enflasyon kritik rol oynayacak
Dolar/TL beklentilerinde en önemli başlıklardan biri Türkiye'deki enflasyonun yıl sonunda hangi seviyeye gerileyeceği olacak. Enflasyondaki düşüşün hız kazanması ve para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi kur üzerindeki baskıyı sınırlayabilir. Buna karşılık fiyat artışlarının beklenenden daha yüksek gerçekleşmesi, döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesine neden olabilir.
Faiz kararı piyasayı etkileyecek
Merkez bankasının faiz politikası da doların yıl sonu seviyesinde belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Faiz oranlarının seyri, Türk lirasının cazibesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına ilgisi açısından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki dönemde alınacak faiz kararları ve verilecek mesajlar, dolar/TL kurunda yeni hareketlerin kapısını açabilir.
Tahminler kesin rakam anlamına gelmiyor
Yıl sonu dolar tahminleri yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olsa da kesinleşmiş bir fiyat olarak değerlendirilmemeli. Döviz piyasasında ekonomik veriler, merkez bankası kararları, küresel faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler kısa sürede beklentileri değiştirebiliyor. Bu nedenle 2026 sonu için ortaya çıkan rakamların bir senaryo ve piyasa beklentisi olarak değerlendirilmesi gerekiyor.