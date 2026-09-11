Doğal Gazda Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Piyasaya Düşen Son Fiyat Tablosu!

Serbest piyasada doğal gaz ticaretine ilişkin yeni veriler açıklandı. Enerji ticaretinde haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi yükselirken, piyasada el değiştiren gaz miktarı da dikkat çekti. Özellikle 1000 metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyat, enerji piyasasındaki güncel seviyeyi göstermesi açısından öne çıktı. Dengeleme gazı fiyatları ve günlük şebeke giriş-çıkış verileri de piyasadaki hareketliliğin boyutunu ortaya koydu.

İşlem hacmi 4,2 milyon TL’yi aştı



Spot doğal gaz piyasasında haftanın ilk işlem gününde toplam işlem hacmi önceki güne göre yükseldi. Bir önceki gün 3 milyon 998 bin 56 TL seviyesinde bulunan işlem hacmi, yeni işlemlerle birlikte 4 milyon 212 bin 775 TL’ye çıktı. Piyasada gerçekleşen doğal gaz ticaretinin toplam miktarı ise 245 bin metreküp olarak kaydedildi.

