Doğal Gazda Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Piyasaya Düşen Son Fiyat Tablosu!

Serbest piyasada doğal gaz ticaretine ilişkin yeni veriler açıklandı. Enerji ticaretinde haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi yükselirken, piyasada el değiştiren gaz miktarı da dikkat çekti. Özellikle 1000 metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyat, enerji piyasasındaki güncel seviyeyi göstermesi açısından öne çıktı. Dengeleme gazı fiyatları ve günlük şebeke giriş-çıkış verileri de piyasadaki hareketliliğin boyutunu ortaya koydu.
İşlem hacmi 4,2 milyon TL’yi aştı
Spot doğal gaz piyasasında haftanın ilk işlem gününde toplam işlem hacmi önceki güne göre yükseldi. Bir önceki gün 3 milyon 998 bin 56 TL seviyesinde bulunan işlem hacmi, yeni işlemlerle birlikte 4 milyon 212 bin 775 TL’ye çıktı. Piyasada gerçekleşen doğal gaz ticaretinin toplam miktarı ise 245 bin metreküp olarak kaydedildi.
1000 metreküp için rakam belli oldu
Piyasadaki en dikkat çeken gelişmelerden biri doğal gazın referans fiyatında yaşandı. Serbest piyasa koşullarında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 1000 metreküp doğal gazın referans takas fiyatı 17 bin 195 TL olarak tescil edildi. Açıklanan bu rakam, spot piyasadaki doğal gaz ticaretinin güncel görünümünü ortaya koyarken enerji sektöründeki fiyat hareketliliğini de gözler önüne serdi.
1000 metreküp için rakam belli oldu
Piyasadaki en dikkat çeken gelişmelerden biri doğal gazın referans fiyatında yaşandı. Serbest piyasa koşullarında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 1000 metreküp doğal gazın referans takas fiyatı 17 bin 195 TL olarak tescil edildi. Açıklanan bu rakam, spot piyasadaki doğal gaz ticaretinin güncel görünümünü ortaya koyarken enerji sektöründeki fiyat hareketliliğini de gözler önüne serdi.
Dengeleme gazında yeni fiyatlar
Doğal gaz piyasasında sistemin dengede tutulması için uygulanan dengeleme gazı fiyatları da belli oldu. Piyasa katılımcıları açısından alış fiyatı 18 bin 54 lira 75 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 16 bin 335 lira 25 kuruş seviyesinde uygulandı. Bu rakamlar, piyasadaki doğal gazın yalnızca referans fiyatını değil, dengeleme işlemlerindeki maliyet yapısını da gösteriyor.
Şebekeye günlük 98 milyon m³ gaz girdi
Türkiye’nin iletim şebekesine aynı gün içerisinde giren doğal gaz miktarı 98 milyon 230 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti. Ulusal iletim şebekesinden sanayi tesisleri, elektrik santralleri ve dağıtım bölgeleri üzerinden nihai tüketicilere ulaştırılan doğal gaz miktarı ise 98 milyon 187 bin 613 metreküp oldu. Aradaki giriş-çıkış farkının azlığı dikkat çekti.
Kış öncesi rezervler güçleniyor
Doğal gaz piyasasındaki bu veriler kış dönemi öncesinde enerji arzı açısından da önem taşıyor. Boru hatları ve LNG terminalleri üzerinden sağlanan düzenli gaz akışının, yeraltı depolama tesislerinin rezervlerinin desteklenmesine katkı sunduğu belirtiliyor. Aynı zamanda sanayi tesislerinin enerji ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi için mevcut arz düzeninin korunması önem taşıyor.