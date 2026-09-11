Deprem Her An Gelebilir! Uzmanlardan O Şehir İçin Hayati Çağrı!

AFAD verileri yakından takip ediliyor



Türkiye’de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip ediliyor. AFAD’ın güncel kayıtlarında 11 Eylül 2026 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ve orta büyüklükte sarsıntı yer alıyor. Bu hareketlilik tek başına büyük bir deprem olacağı anlamına gelmez; ancak deprem hazırlığının önemini bir kez daha hatırlatıyor.