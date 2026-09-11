Çalışan Emekliler Yandı! SGK O Durumda Maaşı Tamamen Kesiyor!

Emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir konu yeniden gündeme geldi. SGK tarafından bazı durumlarda emekli aylıklarında kesinti veya ödeme durdurma işlemi uygulanabiliyor. Özellikle çalışma hayatına devam eden, sigortalılık durumu değişen ya da sosyal güvenlik kayıtlarında farklılık bulunan emeklilerin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Yapılacak kontroller sonucunda ortaya çıkabilecek durumlar, aylık ödemelerini doğrudan etkileyebiliyor.

SGK maaşları neden kesiyor?



Emekli aylığının kesilmesi her emekli için otomatik olarak uygulanan bir işlem değil. Kişinin sosyal güvenlik statüsü, yeniden çalışmaya başlaması, mevzuata aykırı bir durumun tespit edilmesi veya bazı özel koşullar kesinti sürecini gündeme getirebiliyor. Bu nedenle maaşında beklenmedik değişiklik gören vatandaşların öncelikle SGK kayıtlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

