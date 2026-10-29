Elektrik Faturası Yüksek Gelenler Dikkat! Faturanızdaki Bu Kalemleri Kontrol Edin

Dağıtım Bedeli ve Ek Ücretler Ne Anlama Geliyor?

Faturanızda yer alan dağıtım bedeli, elektriğin üretim tesislerinden evinize kadar ulaştırılması için alınan altyapı ve işletme maliyetidir. Bu bedelin standart oranların üzerinde yansıtılması veya faturaya onayınız dışında eklenen abonelik ek hizmetleri bütçenizi sessizce eritebilir. Şirketinizin yansıttığı bu kalemlerin mevzuata uygun olup olmadığını düzenli olarak denetlemek oldukça önemlidir.