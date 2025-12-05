Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde Meddahlık Geleneği Sahneye Taşındı

Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, kültür ve sanat temelli önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak geleneksel Türk hikâye anlatıcılığını öğrencilerle buluşturdu. Meddahlık geleneğinin güçlü temsilcilerinden Meddah Nalân Tunga Pehlivan, sahnedeki etkileyici performansıyla öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Geleneksel Sanat Eğitimle Buluştu

Pehlivan’ın tek kişilik gösterisi, karakter geçişlerindeki ustalığı, ses ve mimik kullanımı ile doğaçlamadaki başarısı sayesinde sahnede güçlü bir anlatı oluşturdu. Gösteri boyunca salon, öğrencilerin kahkahaları ve dikkatli takibiyle canlı bir atmosfere büründü. Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin kültür ve değer boyutunu eğitim ortamına taşıması bakımından örnek bir çalışma niteliği taşıdı.

Maziden Atiye Uzanan Kültürel Yolculuk

Meddahlık geleneğinin mizahı, mesajı ve sözlü anlatım gücü sayesinde öğrenciler; dil bilinci, gelenek farkındalığı ve estetik duyarlılıkla harmanlanan kültürel bir deneyim yaşadı. Etkinlik, geçmişle gelecek arasında anlamlı bir köprü kurarak öğrencilere değerli bir perspektif sundu.

Katılım ve Teşekkür

Etkinliğe katılım sağlayarak okulu onurlandıran Çiçekdağılilar ve Yerköylüler Dernek Başkanı Teoman Kızılırmaka teşekkür edildi. Ayrıca programın planlanması ve yürütülmesinde emek veren tüm öğretmenlere, özellikle koordinasyon sürecindeki gayretleri için Tuğba Aydın Kılıç’a özel teşekkür sunuldu.

Programın sonunda, meddahlık sanatına katkıları ve öğrenciler için sergilediği anlamlı performans dolayısıyla Nalân Tunga Pehlivan’a, okul müdürü Fatih Aşkın tarafından plaket takdim edildi.

Okul Müdürü Fatih AŞKIN: “Geleneği geleceğe taşıyoruz”

Etkinliğin sonunda konuşan Okul Müdürü Fatih Aşkın şunları söyledi: “Bugün okulumuzda değerli bir kültür ve sanat etkinliğini gerçekleştirdik. Meddahlık, geleneğin geleceğe aktarıldığı güçlü bir mirastır. Bu etkinlik ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kültürel yaklaşımını sahneye taşımış olduk. Öğrencilerimizin hem akademik hem kültürel gelişimini destekleyen faaliyetler bizim için önemlidir. Emek veren sanatçımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, öğrencilerine değer kazandıran faaliyetleri sürdürecek; kültürü ve eğitimi birlikte yaşatan bir okul olmaya devam edecektir.”