Çalışanların Çoğu Bilmiyor! Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Parası Ne Zaman Ödenir?

İş hayatında milyonlarca çalışanın merak ettiği, ancak çoğunun haklarını tam olarak bilmediği yıllık izin ücretleri hakkında kritik detaylar belli oldu. Kullanılmayan yıllık izinlerin paraya dönüşme şartları nelerdir? İş sözleşmesi sona erdiğinde biriken izin ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? Hakkınızı kaybetmemek adına bilmeniz gereken tüm detayları hemen öğrenin.
Çalışırken Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Parası Peşin Alınabilir mi?
Birçok çalışan, iş ilişkisi devam ederken kullanmadığı izin günlerini paraya çevirip çeviremeyeceğini merak etmektedir. İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanın iş sözleşmesi devam ettiği sürece kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüştürülmesi yasayla engellenmiştir. Yıllık izin hakkı anayasal bir dinlenme hakkı olduğundan, çalışırken bu sürenin paraya çevrilmesi mümkün olmamaktadır.
Kullanılmayan İzin Ücreti Ne Zaman ve Hangi Durumda Ödenir?
Kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşebilmesi için en temel şart, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermiş olmasıdır. İstifa, işten çıkarılma veya emeklilik gibi iş akdini bitiren tüm durumlarda birikmiş izin hakları parasal bir alacağa dönüşür. Sözleşmenin sona erdiği tarihte işveren, çalışmadığı tüm izin günlerinin karşılığını çalışana ödemekle yükümlüdür.
İzin Ücreti Hesaplanırken Hangi Maaş Esas Alınır?
İşten ayrılma aşamasında ödenek tutarı belirlenirken, geçmiş yıllardaki maaşlar değil, çalışanın son brüt ücreti dikkate alınır. Son alınan maaş üzerinden günlük brüt tutar hesaplanır ve birikmiş toplam izin günü sayısı ile çarpılarak alacak miktarı bulunur. Bu hesaplama sayesinde enflasyon ve maaş artışları karşısında çalışanın hak kaybına uğramasının önüne geçilmiş olur.
Kullanılmayan Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?
Kullanılmayan izin ücretleri, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 5 yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir. Çalışanlar, işten ayrıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde ödenmeyen izin ücretlerini talep etme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. 5 yıllık süre dolduğunda ise bu alacağın yasal yollarla tahsil edilmesi hukuken zorlaşmaktadır.
İzin Parası Ödenmeyen Çalışan Hangi Hukuki Yollara Başvurmalı?
İşten ayrılmasına rağmen birikmiş izin ücretini alamayan çalışanlar, ilk olarak arabuluculuk mekanizmasına başvurmak zorundadır. Arabuluculuk görüşmelerinde işverenle anlaşma sağlanamazsa, İş Mahkemesi'nde dava açılarak hak edilen tutar yasal faiziyle talep edilebilir. Çalışanın geçmişe dönük izin dökümlerini, bordroları ve iş sözleşmesini kanıt olarak saklaması süreçte büyük kolaylık sağlar.