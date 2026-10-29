Çalışanların Çoğu Bilmiyor! Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Parası Ne Zaman Ödenir?

Kullanılmayan İzin Ücreti Ne Zaman ve Hangi Durumda Ödenir?

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşebilmesi için en temel şart, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermiş olmasıdır. İstifa, işten çıkarılma veya emeklilik gibi iş akdini bitiren tüm durumlarda birikmiş izin hakları parasal bir alacağa dönüşür. Sözleşmenin sona erdiği tarihte işveren, çalışmadığı tüm izin günlerinin karşılığını çalışana ödemekle yükümlüdür.