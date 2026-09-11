Aynı Anda 3 Maaş Birden! SGK Formülü Ortaya Çıktı, Kimler Yararlanabilir?

Her başvuruda üç maaş bağlanmıyor



Üç maaş formülü ifadesi, tüm emeklilerin otomatik olarak üç ayrı gelir alacağı anlamına gelmiyor. Hak sahipliği, sigortalılık geçmişi ve ölüm aylığına ilişkin şartlar kişiden kişiye değişiyor. Bu nedenle yalnızca genel bir bilgiye dayanarak emeklilik planı yapmak yerine, kişinin kendi SGK kayıtları ve mevcut hakları üzerinden değerlendirme yapılması gerekiyor.