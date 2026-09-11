Aynı Anda 3 Maaş Birden! SGK Formülü Ortaya Çıktı, Kimler Yararlanabilir?

Emeklilik döneminde yalnızca tek bir maaş alınabileceği düşünülse de sosyal güvenlik sistemindeki bazı istisnai durumlar birden fazla aylık hakkının doğmasına imkan tanıyabiliyor. Özellikle farklı dönemlerde farklı sigortalılık statülerinde çalışanlar, eşinden veya anne-babasından aylık alma hakkı bulunanlar açısından kurallar büyük önem taşıyor. Ancak birden fazla gelirin mümkün olup olmadığı, kişinin sigortalılık geçmişine ve aylıkların hangi kapsamda bağlandığına göre değişiyor.
Üç ayrı maaş ihtimali nasıl doğuyor?
SGK uygulamalarında bir kişinin aynı anda birden fazla sosyal güvenlik ödemesinden yararlanabilmesi bazı özel şartlara bağlı. Özellikle kişinin kendi sigortalılığı üzerinden aldığı emekli aylığı ile hak sahibi olduğu ölüm aylığının birlikte değerlendirilmesi gündeme gelebiliyor. Bunun yanında farklı sigortalılık dönemlerinden kaynaklanan hakların da ayrıca incelenmesi gerekiyor.
Kendi emekli aylığı belirleyici oluyor
Çalışma hayatı boyunca prim ödeyen kişiler, gerekli yaş ve prim şartlarını tamamladıklarında kendi sigortalılıkları üzerinden emekli aylığı almaya hak kazanabiliyor. Bu aylık, kişinin kendi çalışma geçmişinden doğan temel gelir niteliğini taşıyor. Ancak emeklilik sonrasında başka bir sosyal güvenlik hakkının ortaya çıkması halinde, ikinci bir ödeme ihtimali de ayrıca değerlendirilebiliyor.
Eşten veya aileden aylık alınabilir
Sosyal güvenlik sisteminde ölüm aylığı, belirli şartların sağlanması halinde eşe, çocuklara veya bazı durumlarda anne ve babaya bağlanabiliyor. Kişinin kendi emekli aylığının bulunması, her durumda ölüm aylığı alamayacağı anlamına gelmiyor. Burada vefat eden kişinin sigortalılık statüsü, ölüm tarihi ve hak sahibinin durumuna ilişkin özel kurallar devreye giriyor.
Üçüncü gelir için şartlar değişiyor
Birden fazla aylığın aynı anda alınabilmesi konusunda en kritik noktalardan biri, aylıkların hangi sigortalılık ilişkisine dayandığıdır. Her başvuru otomatik olarak üç ayrı maaş hakkı oluşturmuyor. SGK, kişinin sigortalılık geçmişini, hak sahipliğini ve aylıkların bağlanma koşullarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu nedenle kişilerin kendi durumlarını SGK kayıtları üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.
Her başvuruda üç maaş bağlanmıyor
Üç maaş formülü ifadesi, tüm emeklilerin otomatik olarak üç ayrı gelir alacağı anlamına gelmiyor. Hak sahipliği, sigortalılık geçmişi ve ölüm aylığına ilişkin şartlar kişiden kişiye değişiyor. Bu nedenle yalnızca genel bir bilgiye dayanarak emeklilik planı yapmak yerine, kişinin kendi SGK kayıtları ve mevcut hakları üzerinden değerlendirme yapılması gerekiyor.
Her başvuruda üç maaş bağlanmıyor
Üç maaş formülü ifadesi, tüm emeklilerin otomatik olarak üç ayrı gelir alacağı anlamına gelmiyor. Hak sahipliği, sigortalılık geçmişi ve ölüm aylığına ilişkin şartlar kişiden kişiye değişiyor. Bu nedenle yalnızca genel bir bilgiye dayanarak emeklilik planı yapmak yerine, kişinin kendi SGK kayıtları ve mevcut hakları üzerinden değerlendirme yapılması gerekiyor.