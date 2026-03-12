“Ankara’da taksicilik göründüğü kadar kolay değil”

“ASLEN İNŞAAT MÜHENDİSİYİM AMA BU İŞTEN DAHA ÇOK KAZANIYORUM”



Mesleğe giriş hikâyesini anlatan Almacı, taksiciliğin bir anlamda aile mesleğine dönüştüğünü söyledi. Almacı, “Aslen inşaat mühendisiyim ama bu işten daha çok para kazanıyorum. Aslında bu mesleği seçmemin temel sebebi biraz da baba mesleği olması. Babam yıllarca hastanede makam şoförüydü. Emekli olduktan sonra taksiciliğe başladı. Ben de başka sektördeydim, nakliye araçlarım vardı. O işi bıraktım ve bu sektöre geçtim.” dedi.

Mesleği çok severek yapmadığını da dile getiren Almacı, taksiciliğin bırakılamayan bir iş olduğunu söyledi. “Çok seviyor muyum? Aslında sevmiyorum. Ama oturduğunda da kalkamıyorsun bu işten. Rahat geliyor çünkü her gün sıcak para var.” ifadelerini kullandı.

