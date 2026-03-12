“Ankara’da taksicilik göründüğü kadar kolay değil”

Ülkemizde özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların son dönemde en çok mağdur oldukları konuların başında trafik geliyor. Trafik çilesi denildiğinde de Türkiye’nin en büyük ve metropol ili olan İstanbul başı çekiyor. Daha doğrusu düne kadar başı çekiyordu lakin son dönemde Ankara, İstanbul’u geçme noktasına geldi.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara’da taksicilik yapan Mete Batuhan Almacı, asıl mesleğinin inşaat mühendisliği olduğunu ancak taksicilikten daha fazla kazandığı için bu işi yaptığını belirtiyor. Aile mesleği haline gelen taksiciliğin kolay görünse de ciddi riskler barındırdığını söyleyen Almacı; sarhoş yolcular, ücret ödemeden kaçan müşteriler ve güvenlik sorunlarıyla sık sık karşılaştıklarını anlattı. Trafik yoğunluğunun da işi zorlaştırdığını ifade eden Almacı, özellikle son yıllarda Ankara’da taksiciliğin daha yorucu hale geldiğini dile getirdi.
“ASLEN İNŞAAT MÜHENDİSİYİM AMA BU İŞTEN DAHA ÇOK KAZANIYORUM”
Mesleğe giriş hikâyesini anlatan Almacı, taksiciliğin bir anlamda aile mesleğine dönüştüğünü söyledi. Almacı, “Aslen inşaat mühendisiyim ama bu işten daha çok para kazanıyorum. Aslında bu mesleği seçmemin temel sebebi biraz da baba mesleği olması. Babam yıllarca hastanede makam şoförüydü. Emekli olduktan sonra taksiciliğe başladı. Ben de başka sektördeydim, nakliye araçlarım vardı. O işi bıraktım ve bu sektöre geçtim.” dedi.
Mesleği çok severek yapmadığını da dile getiren Almacı, taksiciliğin bırakılamayan bir iş olduğunu söyledi. “Çok seviyor muyum? Aslında sevmiyorum. Ama oturduğunda da kalkamıyorsun bu işten. Rahat geliyor çünkü her gün sıcak para var.” ifadelerini kullandı.
“SARHOŞ YOLCULAR, PARASINI VERMEYENLER, TRAFİKTE GEÇEN SAATLER…”
Ankara’da taksicilerin en büyük sorunlarının başında yolcu kaynaklı problemler geldiğini söyleyen Almacı, özellikle sarhoş yolcularla sık sık sorun yaşandığını belirtti. “En çok zorlandığımız şeylerin başında sarhoş yolcular geliyor. Bir de sabah ve akşam trafiği insanı çok bunaltıyor. Değişik değişik insanlar biniyor, bazen paranı vermiyorlar.” dedi.
“ARABAMA UYUŞTURUCU KOYANLAR OLUYOR”
Taksicilikte karşılaşılan risklerin yalnızca ücret tartışmalarıyla sınırlı olmadığını belirten Almacı, bazı yolcuların taksicileri ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakabildiğini söyleyerek, “Hapçılar biniyor, arabaya hap koyuyorlar. Sonra çevirmeye giriyorsun, sen suçlanıyorsun. Onunla birlikte karakola gidiyorsun. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz.” dedi.
