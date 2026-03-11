GGYD Ailesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Orta Doğu’da yaşanan gerilimler ve çatışmalar yalnızca ülkeleri değil ekonomiden ticarete, toplumsal huzurdan insani değerlere kadar hepimizi etkilemektedir. İstikrar, güven ve refah ancak barış ortamında gelişir. Biz inanıyoruz ki milletlerin kaderi kendi iradeleriyle belirlenmelidir. Gerçek bağımsızlık yalnızca sınırları korumak deği; aynı zamanda siyasi iradeyi, ekonomik geleceği ve toplumsal huzuru her türlü dış müdahaleye karşı koruyabilmektir” dedi.
GGYD, geleneksel iftar yemeği buluşması Ankara’da iş dünyasının önemli isimleri ile birlikte CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, STK başkanları ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada iftar sofralarının ortak değerlerin, ortak hedeflerin ve ortak sorumluluğun bir ifadesi olduğunu söyledi. Allıoğlu, “Bizim kültürümüzde, yalnızca kazanmak yoktur. Kazanç kadar adalet, üretim kadar ahlak, başarı kadar da sorumluluk vardır. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri de Anadolu’nun kadim mirası olan Ahilik kültürüdür. GGYD olarak bizler, bu kadim anlayışın mirasçıları olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz.” dedi.
Ramazan ayı boyunca sürdürdükleri yardım organizasyonlarında üç binden fazla aileye ulaştıklarını kaydeden Allıoğlu, “Her bir yardım kolisi bir evin mutfağına katkı sunmanın ötesinde bu şehirde kimsenin yalnız olmadığını hissettiren güçlü bir mesajdır. GGYD’nin yalnızca iş dünyasında değil, toplumsal dayanışmada da güçlü bir aktör olduğunu göstermektedir” diye konuştu.
“İstikrar, Güven ve Refah Ancak Barış Ortamında Gelişir”
Allıoğlu, ABD ve İsrail’in İran ile savaşına da değinerek, çatışmaların bir an önce son bulmasını diledi. Savaşın kazananı olmayacağını dile getiren Allıoğlu, “Orta Doğu’da yaşanan savaş, yalnızca ülkeleri değil ekonomiden ticarete, toplumsal huzurdan insani değerlere kadar hepimizi etkilemektedir. İstikrar, güven ve refah ancak barış ortamında gelişir. Biz inanıyoruz ki milletlerin kaderi kendi iradeleriyle belirlenmelidir. Gerçek bağımsızlık yalnızca sınırları korumak değil; aynı zamanda siyasi iradeyi, ekonomik geleceği ve toplumsal huzuru her türlü dış müdahaleye karşı koruyabilmektir” dedi.
“Ülkemizde Yaşanan Kadın Cinayetlerini De Görmezden Gelmemiz Mümkün Değil”
GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin görüşlerini de paylaştı. Allıoğlu, yaşanan kadın cinayetlerine değinerek “Kadınların başarılarını konuşurken ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerini görmezden gelmemiz mümkün değildir. Kadınların eşit, özgür ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum geleceğe daha güçlü yürür. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Aramızdan koparılan kadınlarımızı ise saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise dernek üyelerine “GGYD’nin Gölbaşımızdaki paylaşım noktasına yaptığı yardımlarla birçok kişi ihtiyaçlarını karşıladı. Biz de kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyor, takdirlerimizi sunuyoruz. Ankara'mızın parlayan yıldızı, Gölbaşı’mızın en güzel mahallelerinden birisi olan İncek’te sizlerle bir arada olmak ve bu güzel manevi akşamı iftarı paylaşmak bizim için ayrı bir onurdu. Bu güzel ortamda bulunmaktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
“Beraberliğini Koruyamayan Ülkeler Maalesef Hedefte Oluyorlar”
CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ise yaptığı konuşmada, GGYD’nin yaptığı kampanyalarla öğrencilerin, yaşlıların, herkesin hayatına dokunan bir dernek olduğunu söyledi. Son dönemlerde yaşanan bölgesel sorunlara ilişkin ise, “Orta Doğu karıştı, bu en çok iş insanlarını etkiliyor. Birlik olmanın beraberlik olmanın değerini daha iyi anlıyoruz. Beraberliğini koruyamayan ülkeler maalesef hedefte oluyorlar. Bu vesileyle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum” diye konuştu.
İftar programında ayrıca gazetecilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan GGYD Genel Başkanı Allıoğlu, son dönemde KOBİ’lere yönelik desteklerin sektör bazlı olarak kurgulanmasını genel olarak doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirtti.
Her sektörün ihtiyaç dinamiklerinin farklı olduğuna işaret eden Allıoğlu, şunları kaydetti:
“Bazı sektörler için uygun maliyetli finansmana erişim daha kritik bir mesele olurken, emek yoğun sektörlerde ise istihdamı korumaya yönelik destekler işletmeler açısından daha anlamlı olabiliyor. Sahadan aldığımız geri bildirimlerde de bu farklı ihtiyaçların açıkça görüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle üretim yapan KOBİ’ler finansman maliyetlerinin düşürülmesini önemli bir avantaj olarak değerlendirirken, istihdamın yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için çalışan sayısını korumaya yönelik desteklerin ciddi bir katkı sağladığı ifade ediliyor. Elbette iş dünyasının genel beklentisi, destek mekanizmalarının mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir olmasıdır. KOBİ’ler hem üretim hem de istihdam açısından ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle finansman imkanlarının güçlendirilmesi ve istihdamı destekleyen politikaların birlikte ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi büyük önem taşıyor.”
“Girişimcilik Artık Yalnızca Bir ‘Alternatif’ Değil, Birçok Genç İçin Ciddi Bir Kariyer Yolu Olarak Görülmeye Başladı”
Türkiye’de gençlerin girişimciliğe ilgisinin giderek arttığını söyleyen Allıoğlu, “Özellikle teknoloji, e-ticaret ve dijital hizmetler gibi alanlarda üniversite mezunlarının kendi işini kurma fikrine daha sıcak baktığını söylemek mümkün. Girişimcilik artık yalnızca bir ‘alternatif’ değil, birçok genç için ciddi bir kariyer yolu olarak görülmeye başladı. diğer taraftan ekonomik belirsizlikler ve finansmana erişim konusu gençlerin risk iştahını doğal olarak etkiliyor. Türkiye’de genç işsizlik oranı hâlâ önemli bir başlık ve bu durum bazı gençleri girişimciliğe yöneltirken, bazılarını da daha temkinli davranmaya itiyor. Nitekim 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı yaklaşık yüzde 14 seviyelerinde seyrediyor. Bu tablo, gençlerin bir kısmının kendi işini kurma fikrine daha fazla yönelmesine de neden oluyor” dedi.
“Gençlerin Fikirlerini Hayata Geçirebilmesi İçin Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması Büyük Önem Taşıyor”
Türkiye’de yeni kurulan girişimlerin önemli bir kısmının ticaret, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığını ifade eden Allıoğlu, “Yeni kurulan girişimlerin yaklaşık üçte biri toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösteriyor. Bu da genç girişimcilerin çoğu zaman daha hızlı nakit akışı sağlayabilecek alanlara yöneldiğini gösteriyor. Bugün üniversite mezunları için girişimcilik giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, mentorluk mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğru destek ekosistemi oluşturulduğunda Türkiye’de genç girişimcilerin çok daha güçlü başarı hikâyeleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz” diye konuştu.