GGYD Ailesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise dernek üyelerine “GGYD’nin Gölbaşımızdaki paylaşım noktasına yaptığı yardımlarla birçok kişi ihtiyaçlarını karşıladı. Biz de kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyor, takdirlerimizi sunuyoruz. Ankara'mızın parlayan yıldızı, Gölbaşı’mızın en güzel mahallelerinden birisi olan İncek’te sizlerle bir arada olmak ve bu güzel manevi akşamı iftarı paylaşmak bizim için ayrı bir onurdu. Bu güzel ortamda bulunmaktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Beraberliğini Koruyamayan Ülkeler Maalesef Hedefte Oluyorlar”

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ise yaptığı konuşmada, GGYD’nin yaptığı kampanyalarla öğrencilerin, yaşlıların, herkesin hayatına dokunan bir dernek olduğunu söyledi. Son dönemlerde yaşanan bölgesel sorunlara ilişkin ise, “Orta Doğu karıştı, bu en çok iş insanlarını etkiliyor. Birlik olmanın beraberlik olmanın değerini daha iyi anlıyoruz. Beraberliğini koruyamayan ülkeler maalesef hedefte oluyorlar. Bu vesileyle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyerek bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum” diye konuştu.



İftar programında ayrıca gazetecilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan GGYD Genel Başkanı Allıoğlu, son dönemde KOBİ’lere yönelik desteklerin sektör bazlı olarak kurgulanmasını genel olarak doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirtti.

Her sektörün ihtiyaç dinamiklerinin farklı olduğuna işaret eden Allıoğlu, şunları kaydetti:

“Bazı sektörler için uygun maliyetli finansmana erişim daha kritik bir mesele olurken, emek yoğun sektörlerde ise istihdamı korumaya yönelik destekler işletmeler açısından daha anlamlı olabiliyor. Sahadan aldığımız geri bildirimlerde de bu farklı ihtiyaçların açıkça görüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle üretim yapan KOBİ’ler finansman maliyetlerinin düşürülmesini önemli bir avantaj olarak değerlendirirken, istihdamın yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için çalışan sayısını korumaya yönelik desteklerin ciddi bir katkı sağladığı ifade ediliyor. Elbette iş dünyasının genel beklentisi, destek mekanizmalarının mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir olmasıdır. KOBİ’ler hem üretim hem de istihdam açısından ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle finansman imkanlarının güçlendirilmesi ve istihdamı destekleyen politikaların birlikte ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi büyük önem taşıyor.”

“Girişimcilik Artık Yalnızca Bir ‘Alternatif’ Değil, Birçok Genç İçin Ciddi Bir Kariyer Yolu Olarak Görülmeye Başladı”

Türkiye’de gençlerin girişimciliğe ilgisinin giderek arttığını söyleyen Allıoğlu, “Özellikle teknoloji, e-ticaret ve dijital hizmetler gibi alanlarda üniversite mezunlarının kendi işini kurma fikrine daha sıcak baktığını söylemek mümkün. Girişimcilik artık yalnızca bir ‘alternatif’ değil, birçok genç için ciddi bir kariyer yolu olarak görülmeye başladı. diğer taraftan ekonomik belirsizlikler ve finansmana erişim konusu gençlerin risk iştahını doğal olarak etkiliyor. Türkiye’de genç işsizlik oranı hâlâ önemli bir başlık ve bu durum bazı gençleri girişimciliğe yöneltirken, bazılarını da daha temkinli davranmaya itiyor. Nitekim 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı yaklaşık yüzde 14 seviyelerinde seyrediyor. Bu tablo, gençlerin bir kısmının kendi işini kurma fikrine daha fazla yönelmesine de neden oluyor” dedi.

“Gençlerin Fikirlerini Hayata Geçirebilmesi İçin Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması Büyük Önem Taşıyor”

Türkiye’de yeni kurulan girişimlerin önemli bir kısmının ticaret, ulaştırma ve lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığını ifade eden Allıoğlu, “Yeni kurulan girişimlerin yaklaşık üçte biri toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet gösteriyor. Bu da genç girişimcilerin çoğu zaman daha hızlı nakit akışı sağlayabilecek alanlara yöneldiğini gösteriyor. Bugün üniversite mezunları için girişimcilik giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor. Ancak gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmesi için finansmana erişimin kolaylaştırılması, mentorluk mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğru destek ekosistemi oluşturulduğunda Türkiye’de genç girişimcilerin çok daha güçlü başarı hikâyeleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz” diye konuştu.

