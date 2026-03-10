“Gazeteciler Üzerindeki Yargı Baskısı Artıyor”

Kamuoyunun doğru ve tarafsız bir şekilde haber alması için canla başla uğraşan basın emekçileri, birçok sektörün sorunlarını gündeme taşırken kendi sıkıntılarının dikkate alınmamasından mustarip.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; gazetemiz SONSÖZ’e değerlendirmelerde bulunan DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, Türkiye’de gazetecilik mesleğinin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara dikkat çekti. Gazetecilerin yalnızca mesleki baskılarla değil, aynı zamanda düşük ücretler, sendikasız çalışma, otosansür ve dijitalleşmenin yarattığı yeni risklerle mücadele ettiğini belirten Dedeoğlu, basın ve ifade özgürlüğünün güçlenmediği bir ortamda hem gazetecilerin hem de toplumun zarar gördüğünü ifade etti.
“GAZETECİLERİN ÜZERİNDE ADALET MEKANİZMASI TERS YÖNDE İŞLİYOR”
Türkiye’de gazetecilerin en temel sorunlarından birinin yargı baskısı olduğunu ifade eden Dedeoğlu, siyasi iktidarın hoşuna gitmeyen haberlerin ve gazetecilerin çeşitli yöntemlerle susturulmaya çalışıldığını söyledi.
“TÜRKİYE’DE GAZETECİLER ÖRGÜTLENMEKTEN KORKUYOR”
Gazetecilerin karşı karşıya olduğu ikinci büyük sorunun örgütsüzlük olduğunu belirten Dedeoğlu, sektörde sendikal örgütlenmenin oldukça düşük seviyede olduğunu söyledi. Dedeoğlu, “Türkiye’de gazeteciler maalesef örgütlenmekten uzak duruyor. Bunun bir nedeni bilinç eksikliği, bir nedeni ise işten atılma korkusu. Pek çok işveren çalışanlarına açıkça ‘sendikaya üye olursanız işsiz kalırsınız’ diyor.” şeklinde konuştu.
Gazetecilik sektöründe örgütlenme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirten Dedeoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Sendikal üyelik oranı yaklaşık yüzde 7–7,5 civarında. Toplu sözleşme yapabilenlerin oranı ise yüzde 1,5–2 seviyesinde. Sektörde yaklaşık 97 bin çalışan var ama beş sendikanın toplam üye sayısı 12-13 bini bile bulmuyor.”
“GAZETECİLERİN BÜYÜK KISMI ASGARİ ÜCRET CİVARINDA ÇALIŞIYOR”
Gazetecilerin önemli bir bölümünün ekonomik açıdan da ciddi sorunlar yaşadığını söyleyen Dedeoğlu, sektörde ücretlerin oldukça düşük olduğunu belirtti. “Gazetecilik ne yazık ki hor görülen bir meslek haline geldi. Çalışanların büyük bir kısmı asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstünde maaş alıyor” diyen Dedeoğlu, örgütsüzlük nedeniyle çalışanların işverenle pazarlık gücünün de bulunmadığını söyledi. Yerel basında durumun daha da ağır olduğunu ifade eden Dedeoğlu, bazı gazetecilerin asgari ücretin altında çalıştığını da dile getirdi.
“YEREL MEDYA REKLAM GELİRLERİNDEN MAHRUM”
Yerel ve ulusal medya arasındaki farklara da değinen Dedeoğlu, ulusal medyanın reklam gelirleri açısından daha avantajlı olduğunu ifade etti. “Ulusal medya siyasi iktidara yakınsa kamu bankalarından ve kamu kurumlarından ciddi reklam alabiliyor. Yerel medya ise büyük ölçüde Basın İlan Kurumu’ndan gelen resmi ilanlarla ayakta kalmaya çalışıyor.” dedi.
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.