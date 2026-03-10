“Gazeteciler Üzerindeki Yargı Baskısı Artıyor”

“TÜRKİYE’DE GAZETECİLER ÖRGÜTLENMEKTEN KORKUYOR”

Gazetecilerin karşı karşıya olduğu ikinci büyük sorunun örgütsüzlük olduğunu belirten Dedeoğlu, sektörde sendikal örgütlenmenin oldukça düşük seviyede olduğunu söyledi. Dedeoğlu, “Türkiye’de gazeteciler maalesef örgütlenmekten uzak duruyor. Bunun bir nedeni bilinç eksikliği, bir nedeni ise işten atılma korkusu. Pek çok işveren çalışanlarına açıkça ‘sendikaya üye olursanız işsiz kalırsınız’ diyor.” şeklinde konuştu.

Gazetecilik sektöründe örgütlenme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirten Dedeoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Sendikal üyelik oranı yaklaşık yüzde 7–7,5 civarında. Toplu sözleşme yapabilenlerin oranı ise yüzde 1,5–2 seviyesinde. Sektörde yaklaşık 97 bin çalışan var ama beş sendikanın toplam üye sayısı 12-13 bini bile bulmuyor.”

