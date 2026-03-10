“Türkiye türbülansa çekilemez”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Kurtulmuş, hem Türkiye’nin iç siyasi gündemine hem de bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Kurtulmuş, Meclis çalışmalarını yakından takip ederek kamuoyuna aktaran parlamento muhabirlerine teşekkür ederek, gazetecilerin demokrasi açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
“PARLAMENTO MUHABİRLERİ DEMOKRASİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”
Konuşmasının başında gazetecilere teşekkür eden Kurtulmuş, Meclis çalışmalarının kamuoyuna doğru aktarılmasında basının rolüne dikkat çekti. Kurtulmuş, parlamento muhabirlerinin Meclis’teki gelişmeleri gece gündüz demeden takip ettiğini belirterek şunları söyledi:
“Demokrasinin merkezi olan bu mekânda Türkiye siyasetiyle ilgili gelişmeleri yakından takip edip halkımızla paylaşmanız büyük bir sorumluluk ve emek gerektiriyor. Bu çabalarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA BASINA TEŞEKKÜR
TBMM Başkanı Kurtulmuş, özellikle Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında parlamento muhabirlerinin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Komisyon çalışmalarının kamuoyuna doğru ve eksiksiz şekilde aktarılması için basın mensuplarının yoğun bir çaba gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, gazetecilerin süreci dikkatle takip ettiğini belirtti.
“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAŞLADI”
Komisyonun toplam 21 toplantı gerçekleştirdiğini ve 137 kişi ile kurumun dinlendiğini belirten Kurtulmuş, geniş kapsamlı müzakerelerin ardından hazırlanan raporun önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.
Komisyon raporunun 50 milletvekilinden 47’sinin oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bunun Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşık yarım asrının terörle mücadeleyle geçtiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Türkiye artık bu meseleden kurtulmak zorundadır. Terörün tarihin kirli raflarında kalması gerekir. Bu iradeyle ‘Terörsüz Türkiye’ dediğimiz süreç başlamıştır.”
“RAPOR BİR YOL HARİTASI”
Komisyon raporunun sürecin sonu değil, başlangıcı olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, raporun Türkiye’de demokratik standartların yükseltilmesi açısından önemli bir çerçeve sunduğunu söyledi.
Kurtulmuş şu değerlendirmede bulundu: “Bu rapor her şey değildir ama bir yol haritasıdır, bir başlangıçtır. Türkiye’de hem terörün geride bırakılması hem de demokratik standartların yükseltilmesi için ortak bir metindir.”
“MECLİS’TE ORTAK TEKLİFLERLE YASALAŞABİLİR”
Raporun bazı bölümlerinin kısa süre içinde yasama sürecine taşınabileceğini belirten Kurtulmuş, siyasi partilere ortak çalışma çağrısı yaptı. “Ümit ediyorum ki raporun özellikle 6 ve 7’nci bölümlerinde yer alan teklifler, Meclis’te tüm siyasi partilerin katılımıyla ortak teklifler olarak Genel Kurul’a gelir ve süratle yasalaşır” dedi.
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.