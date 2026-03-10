“Türkiye türbülansa çekilemez”

“RAPOR BİR YOL HARİTASI”

Komisyon raporunun sürecin sonu değil, başlangıcı olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, raporun Türkiye’de demokratik standartların yükseltilmesi açısından önemli bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Kurtulmuş şu değerlendirmede bulundu: “Bu rapor her şey değildir ama bir yol haritasıdır, bir başlangıçtır. Türkiye’de hem terörün geride bırakılması hem de demokratik standartların yükseltilmesi için ortak bir metindir.”

“MECLİS’TE ORTAK TEKLİFLERLE YASALAŞABİLİR”

Raporun bazı bölümlerinin kısa süre içinde yasama sürecine taşınabileceğini belirten Kurtulmuş, siyasi partilere ortak çalışma çağrısı yaptı. “Ümit ediyorum ki raporun özellikle 6 ve 7’nci bölümlerinde yer alan teklifler, Meclis’te tüm siyasi partilerin katılımıyla ortak teklifler olarak Genel Kurul’a gelir ve süratle yasalaşır” dedi.

