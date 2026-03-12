Akif’in Mirası 4 Şehirde Yaşatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “4 Şehir 4 Mekân 4 Akif – Esaretten İstiklal, İstiklâlden İstikbale Mehmet Akif Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümüne denk gelen 12 Mart 2026 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programı; akademisyenleri, öğrencileri ve davetlileri bir araya getirdi.

Programın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrencileri, İstiklal Marşı’nın kıtalarını tek tek okuyarak salonda duygu dolu anlar yaşattı. Açılışta ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve Milli Mücadele’deki rolünü anlatan bir belgesel gösterimi de gerçekleştirildi.

PROJE KOORDİNATÖRÜ DOĞAN: AKİF’İN MESAJI BUGÜN DE YOL GÖSTERİYOR

Programın açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü Dr. Gazi Doğan, sempozyumun temel amacının Mehmet Akif Ersoy’un fikir dünyasını ve Milli Mücadele’de üstlendiği rolü farklı yönleriyle ele almak olduğunu belirtti. Doğan, projenin dört şehir ve dört temel kavram üzerinden ilerlediğini ifade ederek şunları söyledi:

“İstanbul’da esaret, Balıkesir’de vahdet, Kastamonu’da cesaret ve Afyon’da azimet kavramları üzerinden Mehmet Akif’in düşünce dünyasını ele alacağız. Bu kavramlar, milletimizin esarete karşı nasıl birlik, cesaret ve kararlılıkla mücadele ettiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.”

Mehmet Akif’in yalnızca bir şair değil aynı zamanda bir fikir ve mücadele insanı olduğuna dikkat çeken Doğan, “Akif’in verdiği mesaj şudur: Bu millet birlik, cesaret ve azimle hareket ettiği sürece hiçbir zaman esaret altında kalmayacaktır” dedi.

REKTÖR ARICAN: AKİF, MİLLİ MÜCADELENİN MANEVİ MİMARLARINDAN BİRİDİR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, konuşmasında sempozyumun gerçekleştirildiği mekânın tarihi önemine dikkat çekti. ASBÜ’nün bulunduğu bölgenin Milli Mücadele döneminde kritik bir merkez olduğunu hatırlatan Arıcan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bulunduğumuz yer, İstiklal Marşı’nın yazıldığı ve ilk kez okunduğu mekânların tam ortasında yer alan tarihî bir alandır. Bu nedenle burada düzenlenen bu program, yalnızca akademik bir etkinlik değil aynı zamanda bir hafıza tazelemesidir.”

Arıcan, Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele’nin manevi cephesini güçlendiren en önemli isimlerden biri olduğunu vurgulayarak, İstiklal Marşı’nın yalnızca Türkiye için değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletler için ilham kaynağı olduğunu söyledi. Arıcan “İstiklal Marşı emperyalizme karşı güçlü bir manifestodur. Akif’in kaleme aldığı bu eser, mazlum milletlerin de sesi olmuştur.” dedi.

