Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile Bakanlıkta bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, iki ülkenin birçok alanda aynı stratejik hedefleri paylaştığını belirterek ekonomik ve savunma iş birliğinin hızla ilerlediğine vurgu yaptı. Türkiye ve İngiltere arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolara yaklaşması, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağların önemli bir göstergesi oldu.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Savunma Sanayinde Yeni Adımlar

Görüşmede, mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ihtiyacı vurgulandı. Bakan Fidan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarının daha da artırılması için bu adımın kritik olduğunu belirtti. Ayrıca savunma sanayinde Eurofighter temini gibi projelerde iş birliğinin başarılı şekilde devam ettiğini belirtti. Firmalar ve kurumlar arasındaki ortak çalışmaların her iki ülke için de büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bölgesel Barış ve Güvenlikte Ortak Stratejiler

Dış politika alanında ise Gazze, Suriye, İran ve Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmeler gerçekleştirildi. Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin desteklendiğini, İran-İsrail arasındaki mutabakatın korunmasının ve kalıcı barışın sağlanmasının öncelikli hedefler olduğunu kaydetti. Gazze’de yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca İngiltere’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını kaldırması iş birliğini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.