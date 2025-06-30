Başarılı oyuncu İrem Sak, katıldığı bir programda yaptığı esprili açıklamayla magazin gündeminde dikkat çekti. Sak, havaalanında yapılan ünlü röportajlarına dair sorulan bir soruya verdiği yanıtla hem güldürdü hem düşündürdü.

Sak, son üç yılda 35-40 kez Amerika’ya gidip geldiğini belirterek şunları söyledi: “Hiç havaalanında benim röportajımı gördünüz mü? Çünkü çağırmadık.”

Bu sözleriyle magazin kameralarına sık sık poz veren ünlülere ince bir gönderme yapan Sak, havaalanı çıkışında yapılan röportajların genellikle önceden planlandığını ima etti.

Sak’ın bu samimi ve esprili yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncunun medya duruşunu beğeniyle karşıladı ve “Havaalanı şovlarına güzel bir taş” yorumlarında bulundu.