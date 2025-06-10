Fenerbahçe kombine kart satışları 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mevcut kombine sahiplerine özel yenileme dönemi 18 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek ve bu dönemde yer değiştirme imkanı sunulacak.

Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışlar tamamlandıktan sonra genel satışlar başlayacak.

Kombine kart fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Fenerium Alt ve Maraton Alt Tribün: 86.800 TL ile 455.000 TL arası

Fenerium Üst ve Maraton Üst Tribün: 33.000 TL ile 64.400 TL arası

Kale Arkası Tribünü: 20.500 TL

Öğrenci kombinesi: 10.750 TL