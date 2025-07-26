Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek Fenerbahçe'de gelen oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncularda netlik kazanmaya başladı.

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Teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz kampı sonrası gidecek oyuncuları belirledi.

Yönetimi sunduğu raporda Djiku, Mimovic, Becao, Amrabat ve Diego Carlos'un takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Bu rapor sonrası yönetim bu 5 isime kulüp aramaya başladı.

NE YAPTILAR?

2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan Djiku Fenerbahçe forması ile 66 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.

Aynı yıl kadroya katılan Becao ise 35 maçta 1 gollük katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon başı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Amrabat 43 maçta forma terletti ve 2 gol, 4 asistlik katkı sundu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan ve ciddi sakatlıklar yaşayan Diego Carlos ise sadece 5 maçta forma giyebildi.

Kızılyıldız takımından bonservisi ile alınan Mimovic ise Fenerbahçe forması henüz giymedi ve Rusya ekibi Zenit'e kiralandı.