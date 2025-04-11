Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda teknik kadroda önemli bir değişiklik yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, takımın başantrenörlük görevine İtalyan teknik adam Marcello Abbondanza’nın getirildiğini duyurdu.

Marcello Abbondanza, 2013/2014 ile 2016/2017 sezonları arasında da Fenerbahçe’yi çalıştırmış ve bu süreçte kulübe büyük başarılar kazandırmıştı. Tecrübeli antrenör, görev yaptığı dönemde sarı-lacivertli takıma; 1 CEV Cup şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandırarak adını Fenerbahçe tarihine yazdırmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda Başantrenörlük görevine, 2013/2014-2016/2017 sezonlarında müzemize; 1 CEV CUP Şampiyonluğu Kupası, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir.”

Bu değişiklik, Fenerbahçe’nin Galatasaray Daikin karşısında aldığı 3-2’lik mağlubiyetin ardından geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuç sonrası başantrenör Marco Fenoglio, yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yollarını ayırmıştı.

Marcello Abbondanza'nın yeniden göreve getirilmesi, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, takımın sezonun kalan bölümünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.