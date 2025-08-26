Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
- Fenerbahçe'de hedef Benfica deplasmanında Şampiyonlar Ligi biletini almak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 42. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.
Muhabir: DemirörenHaber Ajansı