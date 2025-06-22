Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yayın nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayın nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Altaylı, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.