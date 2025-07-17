İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı’nın kendi YouTube kanalında yaptığı yayında kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek re’sen soruşturma başlattı. Suçlama, Türk Ceza Kanunu’nun "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçunu düzenleyen maddesi kapsamında değerlendirildi.

21 Haziran’da Gözaltına Alındı, 22 Haziran’da Tutuklandı

Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında 21 Haziran Cumartesi günü gözaltına alındı. 22 Haziran Pazar günü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Altaylı, cezaevine gönderildi.

Yargı Süreci Başladı – Detaylar Bekleniyor

Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulurken, davanın ne zaman görüleceği henüz açıklanmadı. Fatih Altaylı’nın avukatları ise yargı sürecine ilişkin açıklama yapmadı. Konuya dair yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Ayrıtılar geliyor...