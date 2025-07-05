İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İzmir Ödemiş bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin’e Allah’tan rahmet diledi. Altun, “Ragıp Şahin kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşil Vatanı Korumak İçin Canları Pahasına Mücadele Edenlere Dua

Altun mesajında, yangınlarla mücadele eden tüm orman kahramanlarına da dua ederek, “Yüce Allah, Yeşil Vatan’ı korumak için canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımızı korusun” dedi. Altun, “Milletimizin başı sağ olsun” sözleriyle mesajını tamamladı.