Dolmacızade Natoyolu Şubesi işletmecisi Onur Mumcu, baklavanın Türk mutfağındaki özel yerinin korunması için kaliteli malzeme, usta işçilik ve doğru sunumun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mumcu, misafirin memnuniyetinin yalnızca ilk lokmada değil, yeniden aynı lezzeti bulduğunda oluştuğunu ifade etti.

Baklavayı geleneksel mutfak kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak gördüğünü belirten Mumcu, “Baklava bizim için bayram sofralarını, aile buluşmalarını ve misafir ağırlama geleneğimizi hatırlatıyor. Bu nedenle sunduğumuz her dilimin taşıdığı anlamı önemsiyoruz. İnsanların sevdikleriyle paylaşmak için aldığı bir tatlıya gösterdiğimiz özen, onlara duyduğumuz saygının da karşılığıdır” dedi.

Lezzetin temelinde malzemelerin uyumu bulunduğunu söyleyen Mumcu, iyi bir baklavada tek bir unsurun diğerlerini bastırmaması gerektiğine dikkat çekti. Hamurun inceliği, yağın aroması, iç malzemenin niteliği ve şerbetin dengesi arasında bütünlük aranması gerektiğini belirten Mumcu, ustalığın bu ayrıntıları bir araya getirebilmekte saklı olduğunu kaydetti.

Mumcu, “Baklavayı yalnızca görüntüsüne bakarak değerlendirmek yeterli değildir. Çatalın dokunuşunda hissedilen yapı, ağızda bıraktığı tat ve malzemelerin dengesi birlikte önem taşır. Şekerin bütün aromaları örttüğü bir ürün yerine, kullanılan malzemelerin karakterini hissedebildiğiniz bir lezzeti değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

İşletmecilik anlayışında misafirle kurulan iletişimin belirleyici olduğunu anlatan Mumcu, ürün hakkında doğru bilgi vermenin de hizmetin parçası olduğunu söyledi. Farklı damak zevklerine uygun seçeneklerin anlatılması, içerik sorularının açık biçimde yanıtlanması ve saklama önerilerinin paylaşılması gerektiğini dile getirdi.

Baklavanın hediyeleşme kültüründe de güçlü bir karşılığı bulunduğunu hatırlatan Mumcu, paketlemenin ürünü koruması kadar sunumun özenli olmasının da önemli olduğunu belirtti. Gösterişli bir kutunun tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Mumcu, asıl beklentinin kutu açıldığında karşılaşılan lezzetle karşılanacağını söyledi.

Geleneksel tatların gelecek kuşaklara aktarılmasında işletmelere sorumluluk düştüğünü ifade eden Mumcu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Baklava kültürünü yaşatmak, emeğe değer vermekle başlıyor. Ustanın bilgisini, malzemenin kıymetini ve misafirin beklentisini aynı ciddiyetle ele almalıyız. Dolmacızade’de hedefimiz, insanların gönül rahatlığıyla