Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Bakan Fidan, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.