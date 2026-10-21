Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültenle sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bazı kuruluşlara yönelik yeni kararlarını açıkladı. Üç aracı kurumun faaliyetleri 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulurken, bir yatırım şirketine idari para cezası uygulandı.

Üç aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

SPK, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

HSBC Yatırım'a 354 bin liralık ceza

Kurul, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye yönelik incelemede, nakit ve kıymetlerin zamanaşımının belirlenmesi sürecinde yeterli araştırma yapılmadığını ve gerekli mesleki özenin gösterilmediğini tespit etti. Şirkete 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verildi.

Metas Gayrimenkul listeden çıkarıldı

SPK, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaya yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasını kararlaştırdı.

Fiba Yatırım'a 1 milyar liralık onay

Kurul ayrıca Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira nominal tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracı için yaptığı ihraç tavanı başvurusunu onayladı. İhracın tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik yapılması planlanıyor.

Yatırımcı varlıklarının iadesinde yeni esaslar

Bültende, zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Takasbank hesaplarına aktarılan yatırımcı varlıklarının iadesine ilişkin başvuru süreçleri de açıklandı.

Hak sahiplerinin belirli durumlarda başvurularını posta yoluyla veya elden yapabileceği belirtilirken, eksik belgelerin tamamlanması için 30 gün süre tanınacağı bildirildi.

İade işlemlerinde sermaye piyasası araçlarının ilgili bedelsiz paylarıyla, nakitlerin ise mevzuata göre hesaplanacak getirileriyle hak sahiplerine ödenmesi öngörülüyor.