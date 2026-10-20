YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Fon skandalı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel "Fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolara, mağdur sayısının ise 2 milyona çıktığını belirterek Erdoğan’a sert eleştirilerde bulundu.

Partilerinde ilçe ve il kongrelerinde başkanların doğrudan üyeler için seçildiğini hatırlatan Özgür Özel, üye sayılarının 772 bine ulaştığını söyledi.

Fon şirketlerine yönelik soruşturmaya değinen Özel, "İktidar partisi mensupları tarafından asrın vurgunu gerçekleştirilmiştir. Mağdurlar aileleriyle 2 milyona ulaşıyor ama iş borsaya geldiğinde, kağıtları yükseltip garibanlara satıp yanılttıkları insanlarla da karşı karşıyayız. Ucu nereye dokunursa dokunsun diyenler ucu kendilerine dokununca çark etmeye başladılar. Fon Koordinasyon Kurulu kurdular, kurula aldıkları 6 toplantı yaptıkları kişiyi ancak istifaya ikna edebildiler. Son hesaplamalarla fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolar" dedi.

KÜÇÜK ENİŞTE BENZETMESİ

Fon soruşturmasında adı geçenlerin görevden alınmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özel, "Pislik bunların paçalarından akıyordu ama Erdoğan bunları görevden alamıyordu. Çünkü görevden alacağı her bürokrat, kiminle geçmiş ilişkisi olduğunu ifşa edecekti. Dün akşam saat 00.04'te üçünün adını yazmış, altına güzelce imzayı çakmış: 'Üçünü de görevden aldım'. - Recep Tayyip Erdoğan. Dün öğlene kadar neredeydin küçük enişte?" dedi.

Özgür Özel şunları söyledi :

DEPREMDEN DAHA ÇOK

“Her gün kriz biraz daha derinleşiyor. Suistimal, kötü yönetim, kötü niyet biraz daha ispatlanıyor. Milyonlarca mağdura her gün yeni mağdurlar ekleniyor. İlk bu iş çıktığında 20 milyar dolarlık önemli bir sorun diye ifade ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda 90 milyar dolara çıktı, son yapılan hesaplamalarla tarafsız, konunun uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar. 6 Şubat 2023 depremi, asrın felaketi 11 ili yerle bir etti, maliyeti 100 milyar dolar. Fon vurgununun maliyeti oldu şimdi 110 milyar dolar. Asrın felaketinden daha yakıcı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak gerekir.

“TÖVBE HESABI AÇMIŞLAR

İlk hafta kanun teklifi olarak bu sorunu nasıl çözeceğimizi söyledik. Bizimkiler vurgunu yapanların tam listesinin açıklanması, varlıklarına el konulması gerektiğini, başka ülkelere kaçırılmış paranın peşine nasıl düşüleceğini hazırladılar. 4 hafta önce biz yol gösterdik. Tövbe hesabı açmışlar, çaldığın parayı şu hesaba bırakırsan ben de senin peşini bırakacağım diye tasarı getirmişler.”