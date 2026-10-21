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Fatih Terim’in yorumunda kullandığı “Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz” ifadesi, ünlü teknik direktörün diziye konuk olabileceği yönünde merak uyandırdı. Terim’in mesajı, Tuzlu Kahve dizisinde rol alıp almayacağı sorusunu gündeme getirirken, konuyla ilgili henüz kesinleşmiş bir konuk oyunculuk açıklaması bulunmuyor.

Dizinin sosyal medya paylaşımına yorum yapan Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, mesajında Aydınoğlu kardeşlere göndermede bulundu. Terim, “Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli... Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz...” ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi, Fatih Terim’in gündem olan yorumuyla dikkat çekti. Dizinin Hatun karakterine hayat veren Binnur Kaya’nın ailesine motivasyon konuşması yaptığı video, Terim’in hafızalara kazınan “Taktik maktik yok BAM BAM BAM!” sözüne atıfla paylaşıldı.

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