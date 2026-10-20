Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 2'ye yükseltti.

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza yayına ilerleyen Oğuz Aydın'ın uzaktan sert şutunda kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

Sarı-lacivertliler, 11. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Semedo'nun pasında topla buluşan Greenwood, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Slavia Prag, 15. dakikada Guendouzi'nin hatalı pasında topu kapan Provod'un golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da gol fırsatları yakalasa da başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

SLAVIA PRAG SON DAKİKADA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda iki takım da gol arayışını sürdürdü. Fenerbahçe, 64. dakikada Nene ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Lukaku'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nene'nin vuruşunda Markovic gole izin vermedi.

Sarı-lacivertliler, 82. dakikada Lukaku ile farkı yeniden açmaya yaklaştı ancak oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Slavia Prag eşitliği yakaladı. Ayaosi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sona erdi.

TARAFTARLARDAN İSMAİL KARTAL'A İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag'ın 90. dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Tribünlerden uzun süre istifa tezahüratları yükseldi.

İsmail Kartal ise karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında Oğuz Aydın'ın 4. dakikada kaydettiği golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.

Sarı-lacivertliler, daha önce en erken golünü 2001-2002 sezonunda Bayer Leverkusen karşısında 6. dakikada kaydetmişti. Slavia Prag karşısında gelen gol, kulübün turnuva tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

NATHAN AKE SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Nathan Ake, karşılaşmanın 19. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sağ üst arka adalesini tutan 31 yaşındaki futbolcunun saha içinde yapılan ilk müdahalesinin ardından değişikliğe gidildi.

Ake, 21. dakikada yerini Oppong'a bıraktı.

FENERBAHÇE ÜÇ MAÇTA DA GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı.

Turnuvanın ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Slavia Prag karşısında da kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, üçüncü maçında ikinci beraberliğini aldı ve puanını 2'ye yükseltti.