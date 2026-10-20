Türkiye’nin dijital altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Rönesans Holding ve Digital Realty iş birliğiyle Ankara Temelli’de, Başkent Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulacak veri merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri merkezlerinin dijital ekonomi, yapay zekâ ve veri güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek yatırımın Türkiye’nin teknoloji altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kacır, ilk etapta 450 milyon dolarlık altyapı ve bina yatırımıyla başlayacak tesisin 22 megavat kapasiteye sahip olacağını, sonraki aşamada ise 900 milyon dolarlık gelişmiş soğutma sistemleri ve yüksek kapasiteli bilişim altyapısının devreye alınmasının öngörüldüğünü belirtti. Tüm aşamaların tamamlanmasıyla Ankara Temelli’deki projenin 4,1 milyar dolarlık sabit sermaye yatırımına ulaşacağını kaydetti.

VERİ MERKEZLERİ KÜRESEL REKABETİN ANAHTARI

Verinin günümüzde ülkeler ve şirketler için stratejik bir kaynak hâline geldiğini belirten Kacır, veriye sahip olmanın yanı sıra onu işleyebilmenin ve ekonomik değere dönüştürebilmenin de kritik önem taşıdığını söyledi. Veri merkezlerinin bu dönüşümle birlikte geleneksel işlevlerinin ötesine geçtiğini vurgulayan Bakan Kacır, 2025 yılında dünya genelinde açıklanan yeni uluslararası yatırım projelerinin toplam değerinin beşte birinden fazlasını veri merkezi yatırımlarının oluşturduğunu aktardı. Küresel veri merkezlerinin toplam kurulu güç kapasitesinin 2025’te yaklaşık 103 gigavattan 2030’da 200 gigavata ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Kacır, dijital altyapının önümüzdeki dönemde ekonomik ve teknolojik rekabetin temel unsurlarından biri olacağını ifade etti.

“DİJİTAL EGEMENLİK, MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN AYRILMAZ BİR PARÇASI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kacır, dijital egemenliğin milli bağımsızlığın ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret etti. Türkiye’nin verilerinin güvenliğini sağlaması, kritik dijital sistemlerinin sürekliliğini koruması ve yapay zekâ alanında öncü ülkeler arasında yer alması için güçlü bir veri merkezi altyapısına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kacır, bakanlık olarak veri merkezi ve bulut bilişim yatırımlarını geliştirmeye, yüksek hesaplama kapasitesini artırmaya ve küresel teknoloji yatırımlarını Türkiye’ye çekmeye yönelik destekler sunduklarını kaydetti.

“GÖREVİMİZ VERİNİN ÜZERİNDE SÖRF YAPMAK”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise törende yaptığı konuşmada, başkentin nüfusu, organize sanayi bölgeleri ve dış ticaret hacmiyle kritik bir üretim merkezi olduğunu söyledi. Ankara'nın savunma sanayisi ve yüksek teknolojide de öncü rolü bulunduğuna işaret eden Oktay, "Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren 5 Türk firmamızın tamamı Ankara'dadır. Başkent aynı zamanda 81 il içinde inovasyonda Türkiye birincisidir. Dolayısıyla böyle bir şehir bu büyüklükteki yatırımları fazlasıyla hak ediyor." dedi.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ AVRUPA'NIN 5’İNCİ BÜYÜK VERİ MERKEZİ ÜSSÜ YAPMAK”

Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye'nin geçmişten bugüne yakaladığı siyasi istikrar ve reform hamleleriyle büyük yatırımlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Yeni dönemin en kritik önceliğinin veri güvenliği ve yapay zeka altyapıları olduğuna işaret eden Ilıcak, Avrupa'nın üçüncü büyük elektrik üreticisi olan Türkiye'nin veri merkezleri için eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi. Ilıcak, dünyanın bu alanda çekimser kaldığı bir dönemde Türkiye'nin önemli bir vizyon ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz, Türkiye'yi Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda'nın ardından Avrupa'nın 5'inci büyük veri merkezi merkezi haline getirmektir." dedi. Ankara Temelli Kampüsü'nün ilk etabının 22 megavatlık kapasiteye sahip olacağını, 450 milyon dolarlık altyapı ve bina yatırımının ardından hizmet sağlayıcı firmaların 900 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yapacağını anlatan Ilıcak, projenin 3 etabı tamamlandığında toplam yatırım büyüklüğünün 4,1 milyar dolara ulaşacağı ve 3 yıl içinde ülkeye kazandırılacağı bilgisini verdi.

ANKARA’NIN ARDINDAN İSTANBUL’DA DA YATIRIMLAR YOLDA

Digital Realty EMEA Bölgesi Başkanı Paula Cogan da Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kesişim noktasında, dünyada benzersiz bir konuma sahip olduğunu, ülkenin nüfusu, artan bulut kullanımı ve yapay zekaya yönelik hızla artan ilgisiyle bölgenin en hızlı büyüyen dijital ekonomilerden birine ev sahipliği yaptığını belirtti.

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