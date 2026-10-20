Çocukların sosyal medyada karşılaştığı siber zorbalık, zararlı içerikler, kişisel verilerin kötüye kullanılması ve bağımlılık riski, dijital güvenliğe yönelik yeni düzenlemeleri gündeme taşıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Türkiye’de 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişimini engellemeyi ve 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar için daha sıkı güvenlik önlemleri getirmeyi öngören yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulama, hesap güvenliği ve ebeveyn kontrolü gibi uygulamalar öne çıkıyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise düzenlemenin başarısının yalnızca yaş sınırlarıyla değil, platformların sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiği, çocukların kişisel verilerinin nasıl korunduğu ve dijital okuryazarlık bilincinin nasıl geliştirildiğiyle belirleneceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE'DE YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Türkiye'de 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmasının engellenmesi, 15-18 yaş grubuna yönelik ise daha güvenli ve kısıtlı bir kullanım modeli oluşturulması hedefleniyor. Yönetmeliğin 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarının, hesap açılışı sırasında kullanıcıların yaşını e-Devlet üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteciyle kontrol etmesi planlanıyor. Böylece kullanıcıların kimlik numarası ve ad gibi kişisel bilgilerinin platformlarla paylaşılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yönetmelik kapsamında mevcut hesapların da yaş doğrulamasından geçirilmesi gerekiyor. Daha önce açılan hesapların 31 Mart 2027'ye kadar en az bir kez kontrol edilmesi öngörülüyor. 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların hesapları bilgilendirme yapılarak kapatılabilecek.

Kırık, yaş doğrulama uygulamalarının yalnızca bir kontrol mekanizması olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret ederek, “Yaş doğrulama sistemlerinin güvenilir, şeffaf ve mahremiyete saygılı olması gerekiyor” dedi. Çocukların çevrim içi güvenliğinin yalnızca hesap açma yaşını sınırlandırmakla sağlanamayacağını belirten Kırık, “Ancak asıl mesele yalnızca çocukların hesap açmasını engellemek değil; bu kuralların nasıl uygulanacağı ve çocukların dijital dünyada ne ölçüde korunabileceği” ifadelerini kullandı.

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